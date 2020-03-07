Bu koltukların neyden yapıldığına inanamayacaksınız!

Audi, Yeni Audi A3'te geri dönüştürülmüş PET şişelerden üretilen koltuk döşemelerini sunmaya başladı. Daha önceden bu sistemi moda, mücevher, tekstil sektörleri de kullanıyordu.

Marka yeni otomobilini tanıtmaya hazırlanırken, bu geri dönüştürülmüş ham madde ile üretilen koltuk döşemesiyle alakalı önemli bilgiler paylaştı. Üretim sürecinde, bir otomobilin koltuk döşemeleri için 1,5 litrelik 45 PET şişeden elde edilmiş geri dönüşüm materyali yeterli oluyormuş, buna ek olarak zemin döşemeleri için ise 62 PET şişe yeterli…

Tüm bu detaylar ışığında markanın yeni otomobilinin koltuk döşemelerinin yüzde 83’ü PET şişelerin geri dönüşümünden elde edilen materyallerden oluşuyor.