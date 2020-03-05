Bu lastik kendi kendini yenileyebilecek!

Goodyear, reCharge isimli konsept lastiğini mobilitenin geleceğini düşünerek tasarlamış. Öyle ki kendi alanında tek olan bir inovasyona sahip olan bu lastik, lastik değiştirme işlemini büyük ölçüde kolaylaştıran, ayrı kapsüller ile içeriği değiştirilebilen yenilenebilir ve biyobozunur sırt bileşeni bulunuyor.

Özelleştirilmiş sıvı bileşenler içeren kapsüller, lastik sırtının kendini yenilemesini ve lastiğin zaman içinde değişebilecek mevsimsel koşullara, yol durumuna yani kısaca kullanıcının istediği kullanım şartlarına adapte olmasını sağlayacak. Yapay zeka sayesinde kapsüller sürücü profiline uygun hale getirilerek, kişiye özel geliştirilmiş hamur bileşenleri oluşturulabilecek.

Hamur bileşenleri biyolojik malzemelerden üretilebilecek ve dünyanın en dayanıklı doğal malzemelerinden biri olan örümcek ağından esinlenerek tasarlanmış liflerle güçlendirilecek. Bu sayede lastiğin dayanıklılık gücü bir üst seviyeye çıkmış olacak.

Goodyear Europe CMO'su Mike Rytokoski, Goodyear'ın en son konsept lastiği reCharge hakkında, “Goodyear, tüketicilerin ulaşım ihtiyaçlarını karşılamada lastiğin katkısını oldukça önemsiyor. Bu yaklaşımla, geleceğin kişiselleştirilmiş elektrikli mobilite ihtiyacına uygun tasarlanmış konsept lastiği tasarladık.” diye konuştu.