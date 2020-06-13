Bu otomobilin üzerini soğuk havalarda da açabilirsiniz!

Lexus tasarımcıları ve mühendisleri, LC Convertible kullanıcılarının her mevsimde üstü açılan araçlarının keyfini çıkarmaları için çalışmalar yaparak bu araçta yeni teknolojilere yer verdiler.

Lexus Açık Hava Kontrol Sistemi, tavan açık veya kapalı olduğunda sensörleriyle klimayı özel olarak ayarlıyor. Dışarıdaki hava sıcaklığıyla birlikte kabinde de vücudun alt ve üst kısımlarına özel olarak sıcaklığı değiştiriyor. Aracın üstü soğuk havalarda açıldığında ise sürücü ve ön yolcu için vücudun alt kısmını ısıtan Lexus LC Convertible, baş ve omuz bölgesinde de sıcaklığı kontrol ederek havanın tadının çıkarılmasını sağlıyor. Kafalıklarda yer alan ayarlanabilir ısıtıcılar ise, yolcuların boyuna göre otomatik olarak kendisini ayarlayabiliyor veya sürücü menülerden istediği ayarı seçebiliyor.

Lexus markasının üstü açılan aracı için geliştirilen akıllı Climate Concierge klima sistemi; otomatik klima, koltuk, boyun ve direksiyon ısıtıcılarıyla koordineli olarak çalışıyor. Aynı zamanda yolcu tarafında kimse oturmadığında bu bölümün kapatılarak tasarruf edilmesini sağlıyor.

BİNLERCE KEZ TEST ETTİLER

Lexus, LC Convertible'ın yumuşak tavanında da sıkı testlerinden ve standartlarından ödün vermedi. Sadece 15 saniyede açılabilen veya kapanabilen bu yumuşak tavan, 18 bin kere denendi ve en ufak bir sorun çıkarmayarak sağlamlık testinden geçti. Kapatıldığında sürücü ve yolcuları dış dünyadan izole ederek sessiz bir ortam sağlayan tavan aynı zamanda, özel tasarımıyla katlandığında da bagaj hacminden feragat edilmemesini sağlıyor.