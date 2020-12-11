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Bu uygulama yağ seçimini kolaylaştırıyor

Araç yağ seçimi ve değişim sürelerinin takibi çoğu otomobil sahibinin kafasını karıştıran konular. Motul, bunun önüne geçmek için araç marka, model ve kilometresine göre doğru teknik özelliklerdeki ürün seçimini kolaylaştıracak web tabanlı yağ seçici uygulamasını mobil olarak da hayata geçirdi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 14:10, 11/12/2020
Haberler Otomotiv
Bu uygulama yağ seçimini kolaylaştırıyor

Bu uygulaması sayesinde madeni yağ değişiminin yanı sıra gereken diğer bakımlar ile ilgili bilgilendirmelere de erişim sağlanıyor. Ve hatırlatıcı bölümü ile periyodik bakımlar zamanında yapılabiliyor. Bir otomobilin uzun ömürlü olması için bakım zamanları ve yağ değişimi hayati bir önem taşıyor.

Hem Ios hem de Android yazılımlı cihazlar için geliştirilen uygulama motor yağı çeşitlerinden katkı maddeleri, antifrizler ve bakım ürünlerine kadar 900’den fazla ürün bilgisine sahip.

Mobil uygulamasının en beğenilecek özelliklerinden birinin de “hatırlatıcı” bölümü olması bekleniyor. Araç sahipleri yağ değişiminden sonra bir daha ne zaman bakım yapması gerektiğini uygulama içerisinde bulunan hatırlatıcısı sayesinde unutmuyor. Ayrıca motor, şanzıman, fren bakımı hatırlatmaları da bu bölümde yer alıyor. Böylece doğru zamanda doğru ürünler ile periyodik bakımları yapılan araçların ömrü uzarken aracın değeri artıyor.

Android iOS otomobil uygulama