Bugatti modellerinde dikkat çeken arıza

Ulusal Otoyol Trafiği Güvenliği Yönetimi (NHTSA) tarafından yayınlanan raporda Bugatti Chiron ve Divo’nun tahrik sistemlerinde arıza potansiyeli açıklandı. Bu yüzden Chiron Sport, NHTSA’nın işbirliği içinde yürütülen son güvenlik merkezli geri çağrılma işlemine dahil edilmedi.

SADECE 4 BUGATTI OTOMOBİLİNİ ETKİLİYOR

Geri çağırma, yüzde 4 tahmini kusur oranıyla yalnızca 4 arabayı etkiliyor. Chiron 24 Temmuz’da, Divo ise 21 Ağustos – 23 Ekim 2020 tarihleri ​​arasında üretildi. Geri çağırmaya konu olan sorun, markanın tedarikçileri arasında yer alan Alman CP Tech GmbH’ye atılıyor. Alman CP Tech firması markanın tahrik milini üretiyor ve arızaya sebep olabilecek sol arka tahrik milinin malzeme gücünün toleransını kabul edilebilir olarak açıkladı.

BUGATTI ALACAKSIN AMA ZORLAMAYACAKSIN

“Belirli zorlu sürüş koşulları” altında, tahrik mili önceden herhangi bir uyarı olmaksızın arızalanabilir ve kırılırsa, bazı parçalar otomobilden ayrılabilir bu da araçlar ve / veya yayalar için yol tehlikesi oluşturabilir. Arıza sonucunda otomobil “Limp Modu” adı verilen arıza moduna giriyor.

Bugatti, tüm arızalı tahrik millerini yenileriyle değiştirecek ve onarım ve lojistik maliyetlerini karşılayacak.