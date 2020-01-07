Bugatti’den yeni model geliyor!

Bugatti’nin resmi sosyal medya hesaplarının birinde paylaşılan bir fotoğraf, markanın yeni bir model tanıtımı için hazırlandığını sevenlerine ve otomobil severlere düşündürdü. Paylaşımda yer alan otomobil, bir örtünün altına gizlenmiş ve alışkın olduğumuz(Veyron, Chiron) Bugatti tasarımında gözüküyor.

Yeni otomobilin Chiron’un daha gelişmiş bir versiyonu mu yoksa tamamen yepyeni bir spor otomobil mi olduğu merak konusu. Bazı dedikodular arasında markanın yeni bir spor otomobil yerine rakiplerinin geliştirdiği gibi hızlı bir SUV olabileceği de konuşuluyor. Tüm bunlara ek olarak ise elektrik motorlu bir GT otomobilinin de örtünün altına gizlendiğini söyleyenler var.

Bugatti’nin yeni otomobilinin elektrik motorlu olması, Volkswagen markasının gelecek yıllar için azaltılması planlanan CO2 salımını yakalayabilmesi adına önemli bir adım olacak.