Bugatti’nin en hızlı modeli tanıtıldı

Bugatti markası, Chiron temelli ama ondan tamamen ayrılan yeni pist odaklı yani yarış otomobili diyebileceğimiz modelin Bolide’yi görücüye çıkarttı. Tasarım açısından karbon fiber malzemesinin ve aerodinamik unsurların bolca kullanıldığı otomobil, gerçek bir yaratık gibi.

0.67 KG BAŞINA 1 BEYGİR GÜÇ!

W16 silindirli, 4 turbolu, 8 litre hacmindeki motor Veyron ve Chiron modellerinden tanıdık. Ancak bu otomobil onlardan farklı olarak tam 1850 beygir güç üretiyor. Bu gücünü 1850 Nm tork ile destekleyen Bolide’nin şanzımanı ise 7 ileri çift kavramalı bir ünite. Ürettiği güç ve kütle ağırlığı karşılaştırıldığında otomobilin ne kadar güçlü olduğunu birkez daha görebilirsiniz. 0.67 kg başına 1 beygir düşüyor, bu değer çoğu yarış motosikletinden daha fazla…

Bolide’nin boyutlarından bahsetmek gerekirse otomobil 4756 mm uzunluğa, 1998 mm genişliğe ve 995 mm yüksekliğe sahip. Yükseklik açısından otomobilin ne kadar gerçeğe aykırı olduğunu belirtmekte fayda var. Bu düşük yüksekliğin sebebi ise aerodinamik açıdan otomobilin rüzgara karşı direncinin daha az olmasını sağlamak.

0’DAN 500 KM/S HIZA 20.16 SANİYEDE ULAŞIYOR!

Bolide hakkında henüz resmi ve çeşitli bilgiler açıklanmazken, açıklanan bilgiler arasında çok dikkat çekici detaylar mevcut. Bugatti tarafından yayınlanan performans bilgileri arasında şöyle detaylar mevcut. Bolide, 0’dan 100 km/s hıza 2.17 saniyede, 0-200 km/s hızlanması 4.36 saniyede, 0-300 km/s hızlanması 7.37 saniyede, 0-400 km/s hızlanması 12.08 saniyede ve son olarak 0’dan tam 500 km/s hıza ulaşmasını ise sadece 20.16 saniyede tamamlayabiliyor.

Motorsporlarının merkezi olarak adlandırılan “Yeşil Cehennem” yani Nordschleife diğer bir adıyla Nürburgring pistini, 5 dakika 23 saniyede tamamlayabiliyor ayrıca Fransa’da yer alan LeMans pistini ise 3 dakika 7 saniyede tamamlıyor.

Bugatti mühendisleri bu otomobili son 8 ayda geliştirdi ve aracın fiyatıyla alakalı verilen bir bilgi henüz yok.