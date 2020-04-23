Bugün kokuyu yarın virüsü…

Her taksi kullanan kişinin başına gelme ihtimali yüksek olan bir durum. Otomobile bindiğinizde içinin sigara, çöp ve benzeri gibi kötü biçimde kokması. Amerikalı üretici Ford bu konuyla alakalı bir patent başvurusunda bulundu. Ford’un böyle bir şey yapabilme ihtimali de bulunuyor. Çünkü elektrik olarak kokuları algılayan “Electronic nose” isminde bir teknoloji mevcut!

Ford’un böyle bir patent almasındaki en belirgin sebeplerden biri kimi insanların bazı kokulara alerjisinin olması. Alerjisi olan müşteri çağırdığı taksinin ne koktuğunu ve bundan ne kadar etkilenip etkilenmeyeceğini onu çağırmadan önce bilecek. Uygulamanın Uber gibi çağrılan aracın tüm özellikleriyle birlikte şöföründe tüm detaylarını verecek biçimde tasarlanması planlanıyor.

Markanın hedefi; içi pek hoş kokmayan taksi, Uber ya da bu tarz hizmetler veren firmaların araçları çağrıldığında içinin kokup kokmadığını size bildiren bir aplikasyon geliştirmek.

BÖYLE BİR ÖZELLİĞE GERÇEKTEN İHTİYAÇ VAR MI?

Markanın yaptığı patent başvurusunun detayları ne yazık ki gizli ve çok fazla bilgi içermiyor. Ancak sistemin çalışması için optik sensör, metal oksit yarı iletkeni, kromatograf ve spektrometre gibi cihazlara ihtiyaç duyuluyor. Böyle bir sistem yemek ve kozmetik endüstrisinde kullanılıyor. Ford’un geliştirmeyi planladığı uygulama gerçek olursa bu sayede ismini bilmediğimiz kokularında neye ya da hangi kozmetik markasına ait olduğunu öğrenebiliriz.

Bugün koku için çalışan bu sistem taksi içinde olan virüs ve bakteri yoğunluğu hakkında da kullanıcıya cevap verebilir mi konusunda ise kesin bir açıklama yok.