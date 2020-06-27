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Bunu da gördük! Otomobil sırası…

Haziran ayında yoğun talep otomobil almak veya bulmak için resmen bayilerin önünde sıraların oluşmasını sağladı.

Emre ÖZPEYNİRCİ
11:09 -
Haberler Otomotiv
Bunu da gördük! Otomobil sırası…

Türkiye'de haziran ayında yoğun otomobil talebi öyle bir noktaya geldi ki tüketiciler düşük faizleri de fırsat bilerek öteledikleri alımı yapmak için bayilerin önünde sıralar oluşturmaya başladı. Sıra oluşmasında kuşkusuz sosyal mesafe kurallarının etkisi büyük ama yoğun talep ilk kez böylesine tarihi görüntülerin yaşanmasını sağladı.

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BİRAZ NEFES ALACAK

Bu duruma sosyal medyada dikkat çeken Fransız Renault Grubu'nun Satış Sonrasından Sorumlu Başkan Yardımcısı Hakan Doğu, “Otomobil almak için iyi bir zaman olduğunu düşünen müşteriler, showroom’a girmek için sıra bekliyor. 2 yıldır ertelenen talep, teşvik edici krediler, Türkiye'nin demografik yapısı ve Covid-19 korkusuyla toplu taşıma yerine özel araç tercihleri ile sektörümüz biraz nefes alacak.” açıklamasını yaptı.

Renault bayilerinin önünde oluşan sıralarda Oyak'ın üyelerine özel kampanyasının da etkisi olduğu belirtiliyor.

60 BİNİ GEÇECEK

Bu arada resmi sonuçları önümüzdeki hafta açıklanacak… Haziran ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarının 60-65 bin adet civarında sonuçlanması öngörülüyor. Bu da 42 bin adet satılan Haziran 2019'a göre yüzde 40'lık bir artışın olduğunu gösteriyor. Sektör yetkilileri araç olsa pazarın 90 bini bile zorlayabilecek talebe sahip olduğunu aktarıyor.

Haziran ayı otomobil Türkiye
Son güncelleme: 11:12 27.06.2020
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