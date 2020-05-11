Büyük birleşmede son söz 17 Haziran’da

Automotive News Europe’nin haberine göre 50 milyar değerindeki anlaşmanın kararı 17 Haziran tarihinde Avrupa Birliği Komisyonu tarafından açıklanacak. Birleşmenin sonucunda dünyanın 4. büyük grubu olacak olan firmanın çatısı altında Fiat, Jeep, Dodge, Ram, Maserati, Peugeot, Citroen, Opel, Vauxhall ve DS markaları olacak.

Avrupa Birliği Komisyonu FCA ve PSA’nın onay istediğini internet sitesinde açıkladı. Avrupa Birliği Rekabet Komisyonu birleşmeyi şartlı veya şartsız biçimde onaylayabilir. Ancak şiket birleşmesiyle alakalı derin bir endişeye sahip olması durumunda ön incelemelerin bitiminden sonra dört aylık bir soruşturma açabilir.

PSA ve FCA arasındaki bu anlaşma Corona virüsü salgını yüzünden düşen otomobil satışları ve fabrikaların üretime ara verdiği dönemin ortasında gelişti.