Çalışanlar ‘fabrika kapatma’ kararını protesto ediyor!

Markanın Barselona’daki tesisinin önünde binlerce çalışan Nissan tarafından maliyet azaltma adına alınan kararı protesto ediyor. Yaklaşık 3000 çalışanın bulunduğu tesisin kapanması durumunda çalışanlar işsiz kalacak.

Bölgeden gelen haberlere göre protestoya katılan çalışanlar araç lastiği yakarak markanın bölge işçi sendikalarıyla birlikte aldığı bu kararı protesto ediyor! Nissan CEO’su Makoto Uchida, perşembe günü firmanın dünya genelinde bazı fabrikalarını kapatacağını ve bunu yeni yapılanma planı altında gerçekleştireceğini açıklamıştı.

RT’nin haberine göre İspanya hükümetine göre yerel makamlar tesisin çalışmaya devam etmesine yönelik önerilerine rağmen Barselona’daki operasyonların sona erdirme kararı verildiğini belirtti.

Nissan bu tesisinde Navara pikap ve e-NV200 modellerinin üretimini gerçekleştiriyor. İspanya Ekonomi Bakanı Nadio Calvino TVE’ye verdiği demeçte, “Nasıl devam edileceğini ve belki de alternatif bir çözüm bulmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bu karardan dolayı çok üzgünüz.” dedi.