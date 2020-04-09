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Çek Cumhuriyeti’nde otomotiv üretimi önümüzdeki hafta başlayacak!

Orta Avrupa ülkesi olan Çek Cumhuriyeti'nde Hyundai'ninde aralarında olduğu bazı otomobil üreticileri gelecek hafta faaliyete başlayacaklarını duyurdular.

16:31 -
Haberler Otomotiv
Çek Cumhuriyeti’nde otomotiv üretimi önümüzdeki hafta başlayacak!

Çek Cumhuriyeti’nde birden fazla otomobil markasının fabrikası bulunuyor. Bunların arasında Volkswagen, Toyota, Peugeot ve Hyundai var. Güney Koreli marka corona virüsü salgını yüzünden tesisteki üretimine 14 Nisan tarihine kadar ara verdiğini mart ayının ortalarında duyurmuştu. Gelecek hafta sona erecek olan bu süreye marka 3 yerine 2 vardiyalı biçimde çalışarak başlayacak.

Hyundai i30 N

Hyundai markası Çek Cumhuriyeti’ndeki tesisinde yıllık 309 bin 500 adetlik otomobil üretimi gerçekleştiriyor.

Bölgenin önemli üreticilerinden bir diğeri ise tahmin ettiğiniz üzere Skoda. Çek marka üretimine 27 Nisan’da tekrar başlayacak. Toyota ve Peugeot’un ise üretime verdikleri ara gelecek haftanın sonunda doluyor.

(REUTERS)

Avrupa Çek Cumhuriyeti Corona Hyundai otomobil Peugeot Volkswagen
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