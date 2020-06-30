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Cenevre Otomobil Fuarı 2021 yılında düzenlenecek mi?

2020 yılında Avrupa'yı etkisi altına alan corona virüsü salgını sebebiyle düzenlenmeyen, otomotiv dünyasının en önemli organizasyonlarından Uluslarası Cenevre Otomobil Fuarı, 2021 yılında da düzenlenmeyecek!

Sozcu.com.tr
08:54 -
Haberler Otomotiv
Cenevre Otomobil Fuarı 2021 yılında düzenlenecek mi?

Düzenlenen bir ankete katılan GIMS katılımcılarının çoğunluğu 2021 yılındaki organizasyona katılamayacaklarını belirttiler. Ayrıca 2021 yerine 2022’deki organizasyonda olmayı tercih edeceklerini de açıkladılar.

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Fuar organizatörleri ve otomobil üreticileri corona virüsü salgınından kurtulmak için biraz daha zamana ihtiyacı olduklarını ve 2021 yılında yapılacak olan etkinliklerin çok ziyaretçi çekme ihtimalinin kesin olmaktan uzak olarak açıkladılar.

GIMS organizatörleri ise 2021 Cenevre Otomobil Fuarı’nı iptal etmek yerine satmayı planladıklarını duyurdu. Organizatörler bu etkinliği Palexpo SA’ya satmak istiyor. Ayrıca organizatörler bu yıl ani bir biçimde iptal edilen fuarın zararının 11 milyon İsviçre Frangı (10.2 milyon euro) olduğunu da belirtiyor.

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Avrupa Corona Euro İsviçre otomobil
Son güncelleme: 08:57 30.06.2020
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