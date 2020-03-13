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‘Cep roketi’ için ön satışlar başladı!

Toyota'nın b segmenti otomobili olan Yaris yenilendi. Yeni otomobilin 261 beygir güç üreten, dört tekerlekten çekişli ve düz vitesli versiyonu için marka, ön sipariş sistemini başlattı.

Sozcu.com.tr
09:24 -
Haberler Otomotiv
‘Cep roketi’ için ön satışlar başladı!

261 HP ve 360 Nm tork üreten 1.6 litrelik turbo GR Yaris, yüksek performansı, hafif ağırlığa sahip mimarisi, dinamik dengesi ve yeni GR-FOUR akıllı dört çeker sistemiyle gelecekte yarışacak WRC yarış aracının yol versiyonu olarak öne çıkıyor.

Ülkelerin kendi pazar stratejilerine göre satılması planlanan GR Yaris, “Circuit” ve “Convenience” olmak üzere, yüksek donanım seviyesine sahip iki opsiyon paketiyle sunulacak. Bu paketler yüksek hızda sürüş yapanlar için daha performans odaklı veya yol performansında daha konforlu sürüş arayanlar olmak üzere ikiye ayrılıyor.

Toyota GR Yaris'in satış fiyatı Avrupa pazarlarında vergilere göre değişim gösterebiliyor.

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