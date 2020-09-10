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Çin otomobil satışları yüzde 11’in üzerinde arttı!

Dünyanın en büyük otomobil pazarı olan Çin'de otomobil pazarı toparlanmaya devam ediyor. Reuters'ın haberine göre pazar ağustos ayında yüzde 11.6'lık bir artış yaşadı. Böylelikle son 5 ayda pazardaki artı devam etti.

14:33 -
Haberler Otomotiv
Çin otomobil satışları yüzde 11’in üzerinde arttı!

Çin Otomobil Üreticileri Derneği (CAAM) verilerine göre geride bıraktığımız ağustos ayında dünyanın en büyük otomobil pazarında 2.19 milyon adetlik otomobil satışı gerçekleşti. İlk 8 ayda ise 14.55 milyon adetlik satış yapılmış oldu. Bu rakamlara rağmen bir önceki yılın ilk 8 ayına göre pazar yüzde 9.7 daha az seviyede.

Yeni nesil yakıtlarla çalışan otomobiller satışları ise yüzde 25.8 artış göstererek 109 bin adede ulaştı. Bu artış özellikle Çin’e elektrikli otomobil yatırımı yapan büyük markalar için umut verici bir hareket olarak yorumlandı.

CAAM yıl sonunda elektrikli, tam elektrikli, hidrojen yakıt hücreli otomobil satışlarının 1.1 milyon adet olmasını tahmin ediyor. Bu rakam bir önceki yıla göre yüzde 11 daha düşük. Hafif ticari ve ticari araç satışları ise yeni emisyon kuralları dahilinde yüzde 41.6 artmış durumda.

Çin otomobil pazar
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