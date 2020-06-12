Çin’de araç satışlarındaki artış yüzde 14.5 oldu!

Çin Otomobil Üreticileri Birliği tarafından yayınlanan aylık satış raporunda 2020 yılı mayıs ayında yapılan otomotiv satışları bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 14.5 arttı. Ülke genelinde mayıs ayında toplam 2.19 milyon adet araç satışı gerçekleşti.

Corona virüsü salgını sebebiyle ülke otomotiv endüstrisi 2020 yılının mart ayında yüzde 43 oranında daralmıştı. Nisan ayında pazarda artış olurken böylece mayıs ayında da bu artış devam etmiş oldu.

Yılın ilk 5 ayına göre rakamlara bakıldığında ise toplam satış adedi bir önceki yıla göre yüzde 22.6 oranında gerilemiş durumda.

Çin Otomobil Üreticileri Birliği (CAAM) mayıs ayı satışlarıyla birlikte yaptığı açıklamada sene sonu toplam pazar tahminlerini de güncelledi. CAAM, “2020 yılının tamamında otomobil satışlarının yüzde 15 gerileyeceği yönündeki tahminlerimizi koruyoruz ancak tahminimizden daha iyi sonuçlar alabiliriz.” açıklaması geldi.