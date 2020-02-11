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Çin’de duran üretim tekrar başlayacak!

Corona virüsü sebebiyle Çin'de üretimine ara veren otomotiv markaları, şubat ayının ilk haftasından sonra üretime tekrar başlayacak. Özellikle Ay Yeni Yıl tatili sonrası ertelenen üretim planları, bazı markalarda bir kaç hafta daha uzatılmıştı. Şimdi ise Daimler, Ford ve Nissan'ın başını çektiği 10 Şubat tarihinde üretime başlayan markalara 17 Şubat tarihinde Honda'da eklenecek.

13:02 -
Haberler Otomotiv
Çin’de duran üretim tekrar başlayacak!

Reuters’dan gelen habere göre Çin’de üretim yapan Japon marka Honda, fabrikasını 17 Şubat tarihinde tekrar üretime açacak. Markadan gelen açıklamalara göre firma çalışanlarının Şubat ayının belirtilen tarihinde ve sonrasında rahat ve güvenli bir biçimde çalışabilmesi için gerekli güvenlik adımlarının atıldığını belirtti.

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Honda’ya ek olarak şubat ayı içinde tekrar üretime başlayacak otomotiv markalarına göz atarsak SAIC Volkswagen Automotive ve FAW – Volkswagen Automotive fabrikaları Honda ile aynı tarihinde tekrar çalışmaya başlayacak.

Daimler, Ford, Nissan 10 Şubat tarihinde üretime başlamayı planlıyor. PSA Grubu 14 Şubat, Toyota 16 Şubat ve BMW'de 17 Şubat tarihlerinde tekrar aktif olacak.

BMW Çin Ford Honda Nissan Şubat ayı Volkswagen
Son güncelleme: 13:23 11.02.2020
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