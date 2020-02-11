Çin’de duran üretim tekrar başlayacak!

Reuters’dan gelen habere göre Çin’de üretim yapan Japon marka Honda, fabrikasını 17 Şubat tarihinde tekrar üretime açacak. Markadan gelen açıklamalara göre firma çalışanlarının Şubat ayının belirtilen tarihinde ve sonrasında rahat ve güvenli bir biçimde çalışabilmesi için gerekli güvenlik adımlarının atıldığını belirtti.

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Honda’ya ek olarak şubat ayı içinde tekrar üretime başlayacak otomotiv markalarına göz atarsak SAIC Volkswagen Automotive ve FAW – Volkswagen Automotive fabrikaları Honda ile aynı tarihinde tekrar çalışmaya başlayacak.

Daimler, Ford, Nissan 10 Şubat tarihinde üretime başlamayı planlıyor. PSA Grubu 14 Şubat, Toyota 16 Şubat ve BMW'de 17 Şubat tarihlerinde tekrar aktif olacak.