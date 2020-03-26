Çin’de fabrikalar tekrar üretime başladı!

Dünyanın en büyük ikinci ekonomisi olan Çin, Wuhan’dan başlayıp tüm dünyaya yayılan Corona virüsü salgını yüzünden her sektörde olduğu gibi otomotivde de ciddi kayıplar ve sorunlar yaşanıyor. En büyük otomobil üreticileri dünyanın her yerine yayılmış olan üretim ağlarında belirli kesintiler yaparak virüsün yayılma hızını önlemeye çalışırken, ekonomik anlamda artan yüklerini de hafifletmek için ellerinden geleni yapıyorlar.

Volkswagen’den Ford’a, Ford’dan Toyota’ya, Toyota’dan Nissan’a akılınıza gelebilecek her marka ve grup neredeyse üretimlerini tamamen durdurmuş durumda. Avrupa’da Volkswagen tüm fabrikalarında, Renault neredeyse tüm fabrikalarında, Toyota İngiltere’de, Volvo Belçika’da, Ford İspanya’da üretimlerine geçici olarak ara vermiş durumda. İtalya’daki durum ise gerçekten pek iç acıcı değil.

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SALGININ BAŞLADIĞI ÇİN’DE İSE İŞLER NORMALE DÖNÜYOR!

Bloomberg’in Çin’den gelen haberlerine göre ise bölgedeki üreticilerin hayatlarının yavaşta olsa normale döndüğü yönünde. Çin otomotiv pazarında şubat ayında yaşanan ciddi kayıp, mart ayında da yakın seviyelerde olacak gibi ancak virüsün yayılma hızının yavaşlaması ve tedavi edilen kişi sayısının artması tüketicilerinde tekrar sokağa çıkmasına ve alışveriş yapmasına imkan tanıyor.

Otomotiv analisti Sanford C. Bernstein salı günü yaptığı paylaşımla, “Gerçek zamanlı göstergeler, Çin endüstrisindeki hareketliliğin tekrar başladığı yönünde. Açıkcası endüstrinin üretime yeniden başlaması yavaşta olsa hareketlilik içeriyor. İlerleyen günlerde sektör eski hâline dönecektir.” yönünde oldu.

ÇİN’DEKİ ÜRETİCİLERİN ÇOĞU TEKRAR FAALİYETE BAŞLADI!

Alman otomotiv devi BMW, Shenyang’da yer alan tesisindeki üretimine 17 Şubat’tan itibaren start verdi. Şirket e-posta ile yaptığı açıklamada “Dünya çapında en önemli pazarımıza orta ve uzun vadedeki iş görünümüne güveniyoruz” dedi.

Bir diğer Alman üretici olan Daimler ise Çin’deki fabrikasını tekrar çalıştırmaya başladı. Ayrıca dev grup burada yer alan bayiilerinin de çoğunluğunun yeniden açıldığını belirtti.

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Avrupa’daki tüm tesislerini ve Kuzey Amerika’daki belirli tesislerindeki üretimine ara veren FCA, Çin’deki üretim faaliyetlerine yerel yönetimlerden aldıkları onaylarla yeniden başladığını belirtti. Dev grup ayrıca ortaklık bayilerinin yüzde 90’ının faaliyetlere devam ettiğini de belirtti.

Amerikalı Ford, Çin’de yer alan tesisinde çalışmalarına 10 Şubat’ta başladı. Yerel ortağıyla birlikte yürüttüğü operasyon günümüzde neredeyse yüzde 100 olarak hayatına devam ediyor.

Japon otomobil üreticisi Honda ise Çin’deki üretim kapasitesinin bölgede bulunan iki yerel ortağıyla birlikte eskiye dönmeye başladığını belirtti. Ayrıca marka Çin dışından tedarik edilen yedek parçalarla alakalı da bir sorun yaşamadığını açıkladı.

Bir diğer Japon devi olan Nissan ise Çin’deki tüm tesislerinde çalışmalara başladıklarını ve hükümetin istediği uygunluk seviyesine getireceklerini belirtti.

Amerika dışına şimdilik sadece Çin’de üretim tesisi olan elektrikli otomobil üreticisi Tesla ise bu Gigafactory’deki üretimine 10 Şubat tarihinden itibaren tekrar başlamıştı. Firma çalışanlarından birinin yaptığı açıklamada haftalık üretim Çin’de 3000 otomobil olarak gerçekleşiyor.

Toyota’nın ise Çin’de Guangzhou ve Changchun’da yer alan tesislerinde çift vardiyalı sistemle üretim devam ediyor. Tianjin’deki tesiste ise tüm üretim bandları çift vardiya olarak ayarlanmasına rağmen kontrol amaçlı olarak tek vardiya çalışıyor. Markanın Chengdu tesisinde ise üretim tek vardiya olarak devam ediyor ve Toyota’nın bayilerinin yüzde 98’i çalışmaya başladı.

Dünyanın en büyük otomobil üreticisi Volkswagen ise neredeyse tüm fabrikalarında üretime başladığını duyurdu. Ancak yavaşlayan lojistik ve tedarik zinciri ayrıca limitli dolaşım markayı zora sokuyor.

İsveçli otomobil üreticisi, Geely çatısı altında yer alan Volvo ise Çin’deki üretim tesisinde çalışmalarına Mart ayının ilk günlerinde tekrar başladı. Markanın bayilerindeki müşteri trafiğinin normale döndüğü de belirtiliyor. Volvo’nun Çin’de Chengdu, Luqiao, Daqing ve Zhangjiakou tesisleri bulunuyor.