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Çin’de otomobil satışları yüzde 18 geriledi!

Corona virüsü salgınından direkt olarak etkilenen ancak buna ek olarak son 18 aydır gerileyen Çin otomotiv pazarındaki gerileme bu ay yüzde 18.7 olarak kaydedildi. Çin Otomobil İmalatçıları Derneği (CAAM) resmi WeChat hesabından yapılan açıklamaya göre yeni elektrikli araç satışlarının yüzde 51.6 azaldığı belirtilirken Corona virüsünün asıl etkisinin şubat ayı satışlarına yansıyacağı belirtildi.

14:53 -
Haberler Otomotiv
Çin’de otomobil satışları yüzde 18 geriledi!

CAAM 13 Şubat’ta dünyanın en büyük otomobil pazarı olan Çin’de satışların Ocak ayında %18 düşmesini beklediğini açıklamıştı. 26 Şubat tarihine kadar 2715 kişinin ölümüne sebep olan Corona virüsü ülkenin otomotiv sektörünün darbe almasına sebep oldu diyebiliriz.

Ocak ayının son iki haftasında seyahat kısıtlamaları uygulamaya başladı ve bölge sakinlerini kamusal alanlardan uzak durma konusunda uyardı. Sektör yöneticileri salgının ilk çeyrekte otomobil satışlarına ve üretime çok zarar verebileceğini ifade etmişti.

(DHA)

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