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Çin’deki otomobil satışları temmuz ayında yüzde 16.4 arttı

Corona virüsünün ortaya çıktığı ülke olan Çin'de otomotiv pazarı bu durumundan çok etkilenmişti. Çin Otomobil Üreticileri Derneği (CAAM)'nin yaptığı temmuz ayı açıklamada pazarın geçen yılın aynı dönemi sonuçlarına göre yüzde 16.4 daha fazla olduğunu belirtti.

14:18 -
Haberler Otomotiv
Çin’deki otomobil satışları temmuz ayında yüzde 16.4 arttı

Reuters’ın haberine göre dünyanın en büyük otomotiv pazarı Çin’de pazardaki artış temmuz ayında da devam etti. Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16.4 artan pazarda temmuz ayında 2.11 milyon adet oldu. Ancak yılın ilk 7 ayında toplam otomobil satışı 12.37 milyon adet olarak yüzde 12.7 düşüş sergilemiş oldu.

Dernek 2. dalga şüphesiyle birlikte yılın sonunda satışların bir önceki yıla göre yüzde 10 azalacağını tahmin ediyor. Çin’de oldukça popüler olan elektrikli otomobillerin satış adetleri ise yüzde 19.3 artışla 98 bin adet oldu.

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