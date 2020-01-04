Citroen, elektrikli modellerini Brüksel’de sergileyecek!

Citroën, 2020 yılından itibaren tamamen elektrikli ve şarj edilebilir hibrit olmak üzere elektrikliye geçiş sürecini başlatıyor. Marka, 2023 yılına kadar ürün gamının % 80'inin ve 2025 yılına kadar ise ürün gamının tamamının elektrik destekli olmasını hedefliyor ve her yıl yeni bir elektrikli model sunacak.

Markanın ë-Comfort Class SUV olarak tanımladığı yeni C5 Aircross SUV Hybrid ise markanın yeni ürün stratejisinin ilk şarj edilebilir hibrit modeli olarak öne çıkıyor. C5 Aircross SUV ile başlamak üzere bundan sonra satışa sunulan her yeni Citroën modelinin bir elektrikli versiyonu olacak. Böylece Citroën kullanıcılara; şehir içinde elektrikli veya uzun yolculuklarda içten yanmalı olmak üzere zengin bir güç ve aktarma organları çeşitliliği sunuyor ve farklı araç segmentlerinden farklı kullanıcı tiplerinin beklentilerini karşılıyor olacak.

YENİ BİR ÜRÜN GAMI

Citroën 2016 yılından bu yana altı yeni model pazara sundu. Yeni ve modern ürün gamı sayesinde marka Avrupa pazarında rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor. 730.000 adedin üzerinde satış ile markanın en çok satan modeli C3 olurken, C3 Aircross SUV 260.000 adet, Berlingo 180.000 adet ve C5 Aircross SUV bir yıldan daha kısa bir sürede 100.000 adet sattı. 2019 yılında 100. yıldönümünü kutlayan marka 1919 yılından bu yana cesaret ve yaratıcılıkla insanların ulaşım gereksinimlerine çözüm üretiyor.

AMI ONE CONCEPT

Citroën, Ami One Concept ile yeni bir şehir içi ulaşım çözümü sunuyor. Son derece kompakt boyutlara sahip iki kişilik tamamen elektrikli konsept enerji geçiş sürecine özgün bir yaklaşım sergileyen Ami One Concept özel bir uygulama üzerinden de yönetilebiliyor.

SPACETOURER THE CITROËNIST CONCEPT

SpaceTourer Citroënist Concept ister iş olsun, ister seyahat olsun sonsuz bir özgürlük vaat ediyor. SpaceTourer, ismi hem marka DNA'sını, hem de rahatlık, fonksiyonellik ve kullanım kolaylığını müjdeliyor. Martone ile ortaklaşa geliştirilen “Rider The Citroënist by Martone” adındaki özel bisiklet konsepti tamamlıyor.

MAISON CITROËN

Citroën, ziyaretçileri sistemin merkezinde konumlandıran “La Maison Citroën” konseptli stand tasarımı ile Brüksel Otomobil Fuarında yer alacak. Kullanılan malzemeler ve tasarım itibariyle bir stanttan çok daha fazlasını ifade eden bu yaşam alanı, mimarisiyle Citroën tarzını ve Citroën Advanced Comfort programını yansıtıyor. Yeni tüketim alışkanlıklarına uygun olarak tasarlanan konsept, Citroën evreninde benzersiz bir deneyim sunuyor.