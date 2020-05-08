Citroen’den Türkiye rekoru!

Citroën, içinde bulunduğumuz bu hassas dönemde müşteri memnuniyeti odaklı bir yaklaşım ile hareket ederek tüm tesislerinde, çok hızlı bir şekilde insan sağlığını önceliklendiren yeni bir çalışma düzenini hayata geçirdi. Teması en aza indirgemek için tüm satış süreçlerini dijital ortama taşıyan Citroën, görüntülü görüşme üzerinden müşterileri ile iletişim kurdu. Showroomları ziyaret etmek isteyen müşteriler ise randevulu olarak davet edildi.

Atılan bu adımlarla birlikte marka ilk dört ayda toplamda 5.815 adet satış gerçekleştirdi ve yüzde 3.85’lik pazar payına ulaştı. Citroen, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre markalar sıralamasında altı sıra birden çıktı ve 10. sıraya yükseldi.

Markanın bu başarısının arkasında ise yeni tanıtımlarını yaptığı C5 Aircross ve C3 modelleri bulunuyor. C5 Aircross, Nisan ayında 703 adet satış ile %15 pazar payı elde etti ve segmentinde ikinci sırada yer aldı. Markanın B segmenti otomobili olan C3 ise nisan ayında, 503 adet satış gerçekleştirdi ve yüzde 13,5 pazar payı ile segmentinde üçüncü sırada yer aldı.

Citroën'in ürün gamının bir diğer SUV modeli olan C3 Aircross ise nisan ayında segmentinde yüzde 5,5 pazar payı elde ederek en çok satan dördüncü model olmayı başardı.