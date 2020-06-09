Çocuk ruhlu yetişkinlere özel…

LEGO Group ve Automobili Lamborghini, merakla beklenen LEGO Technic Lamborghini Sián FKP 37’yi LEGO hayranlarının beğenisine sundu. 1:8 ölçekli LEGO Technic -Lamborghini Sián FKP 37, lego formunda 3 bin 696 parçadan oluşuyor.

Koleksiyonunun en yeni üyesi, canlı kireç yeşili rengi ve altın jantlarıyla otomobil severlere ve yeni Lego deneyimleri yaşamak isteyenlere cevap niteliğinde… 13 cm yüksekliğinde, 60 cm uzunluğunda ve 25 cm genişliğindeki yeni model, türünün tek örneği olarak dikkat çekiyor.



18 yaş üzerin tüm LEGO hayranları için tasarlanan yeni LEGO Technic Lamborghini Sián FKP 37'nin ön kaputunda şık bir Lamborghini seyahat çantası ile lego internet sitesi adresine girilmesini sağlayan özel bir şifre yer alıyor. LEGO hayranları, 13 videodan oluşan seride, Automobili Lamborghini ve LEGO uzmanlarından kapsamlı yapım talimatları alabiliyor, aynı zamanda tasarımın farklı aşamalarının ardındaki ilhamı derinlemesine inceleme fırsatını yakalıyorlar.