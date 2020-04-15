Continental potansiyel tehlikelere karşı araçları koruyacak!

Yol, zaman zaman belirsiz olabilir. Yolun yüzeyi bazen kuru, bazen de ıslak olabilir. Sürücüler için bu gibi öngörülemeyen yol koşulları maksimum konsantrasyon gerektirir. Gelecekte güvenliği ve konforu artırmak için sürücüler araçlarından daha etkili destek alacak. Teknoloji şirketi Continental, araçların potansiyel risklere karşı önleyici eylemde bulunmalarını sağlayan bir teknoloji geliştirdi. Eşleşmiş sensörler, veri işleme ve yardım sistemleri sayesinde araç, ilerideki virajlardan ve yol yüzeyi koşulları hakkında önceden bilgi alabilecek ve hem hızlı hem de güvenli bir yolculuğu sağlayarak konforlu seyahat edebilecekler.

Continental eHorizon

Continental, kazasız araç kullanımını yeni bir güvenlik düzeyine taşıyan Vision Zero için pek çok köklü teknolojiyle ağ oluşturuyor. Örneğin, Yol Durumu Gözlemcisi yol koşullarını kuru, ıslak, çok ıslak, karla kaplı ve buzlu olarak sınıflandırmak için Elektronik Denge Kontrolü (ESC) ve kamera sistemleri gibi araçta mevcut olan sistemleri kullanıyor. Bu sınıflandırmaya dayanan tahmini bir sürtünme katsayısı kullanılarak, lastiklerin yolun ilgili bölümünü ne kadar iyi tutacağı tahmin ediliyor. Yol Durumu Gözlemcisi, eş zamanlı olarak sürtünme katsayısı verilerini Continental Bulut'a iletiyor. Burada diğer araçların sürtünme katsayıları hakkındaki bilgiler ile sıcaklık ve yağış gibi hava durumu verileri de toplanıyor.

Continental, yoldaki nesneleri tespit edebilen ve meydana gelebilecek tehlikeli durumları tahmin edebilen modeller oluşturmak için yapay zekâyı da kullanıyor. Bu modeller değişen koşullara tepki verebiliyor ve öğrenme yoluyla işlevleri ayarlamak için giren ve çıkan verileri kullanıyor. Bunlara ek olarak sistem, görüntü işleme ve nesne algılama için sinir ağları da kullanıyor. Tüm bu bilgileri içeren uygun veri paketleri daha sonra yolun ilgili bölümü boyunca seyahat eden araçlara iletiliyor. Araçtaki, eHorizon alıcısı bu verileri alarak işliyor.

PreviewESC araç hızını gerçek zamanlı duruma uyarlıyor

eHorizon’dan gelen bilgiler, Continental tarafından geliştirilen ek bir ESC işlevi olan PreviewESC için çok önemli. eHorizon, mevcut yolun sürtünme katsayısı ve eğri yarıçapı ile ilgili verileri hazırladığında PreviewESC bunu, aracın örneğin bir sonraki virajı güvenli bir şekilde alabilmek için çok hızlı hareket edip etmediğini belirlemek üzere gerçek araç hızı ile karşılaştırıyor. Bu gibi durumlarda, PreviewESC, – araç üreticisinin konfigürasyonuna bağlı olarak – sürücüyü uyarıyor ve gerekirse araç hızını ayarlamak için otomatik olarak hafifçe fren yapıyor.