Continental’den kamyon lastiklerinde kampanya

Continental, başlattığı kamyon lastiklerine yönelik indirim kampanyasıyla kamyon sürücülerinin yükünü hafifletiyor. Yeni kampanya kapsamında sürücülere, 17,5 inç, 19,5 inç ve 22,5 inç Continental ve Matador marka kamyon grubu lastiklerinde 150 TL'ye varan indirim fırsatı sunuluyor.
8 Haziran – 31 Temmuz 2020 tarihleri arasında Continental bayilerinde geçerli olan ve stoklarla sınırlı indirim kampanyası, minimum 1, maksimum 50 adet lastik alışverişlerini kapsıyor. Sürücüler aynı zamanda indirim kampanyasından yararlanmanın yanı sıra lastiklerini Bonus Kart'a özel 8 taksit fırsatıyla satın alabiliyor.