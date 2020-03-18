Corona etkisini göstermeden yüzde 7 azaldı!

ODD verilerine göre AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2020 yılı Ocak-Şubat döneminde geçen yılın aynı dönemine göre en fazla düşüş sırasıyla %18,1 ile Romanya, %16,2 ile Bulgaristan, %15,7 ile Danimarka'da görüldü.

2020 yılı Ocak-Şubat döneminde, 2019 yılı aynı dönemine göre satışlarını en çok artıran ilk üç pazar sıralamasında Litvanya %36, Yunanistan %5,2 ve Hırvatistan %2,3 oranlarıyla yer aldı.

AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomobil pazarı 2020 Şubat ayında 2019 yılının aynı ayına göre %7,2 azaldı ve toplam 1.066.794 adet seviyesinde pazara ulaşıldı.

2019 yılında 1.149.659 adet satış gerçekleşmişti. AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2020 Şubat ayında geçen yılın aynı ayına göre en fazla düşüş sırasıyla %29,2 ile Bulgaristan, %26,8 ile Romanya, %19,5 ile Danimarka'da görüldü.

2020 Şubat ayında, 2019 yılı aynı ayına göre satışlarını en çok artıran ilk üç pazar sıralamasında; Litvanya %36,9, Portekiz %7,4 ve Yunanistan %4 oranlarıyla yer aldı.