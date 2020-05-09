Corona krizine rağmen sonuçlar başarılı!

Opel Türkiye COVID-19 pandemisi süresince önceliğinin sağlık olduğunu bir kez daha vurguladı. Alman devi; tüm çalışanlarını, yetkili satıcılarını, yetkili servislerini ve müşterilerini korumak adına 90'ın üzerinde kriter ve beş seviyeye sahip COVID-19 önleyici sağlık kurallarını hızlıca devreye aldı. Teşkilatının tamamında ve merkez ofisinde uygulamaya alınan bu kurallar, bağımsız bir kuruluş tarafından denetlenmekte.

Opel Türkiye'nin bu yaklaşımı Nisan ayı sonuçlarına da yansıdı. Nisan ayında pazar payını bir önceki aya göre iki puan artırarak %8.1'e çıkartan marka, markalar sıralamasında ise üç puan artışla altıncı sırada yer aldı. Opel Türkiye, binek otomobil pazarında ise gerçekleştirdiği 2.044 adet satış ile pazar payını %9.4'e yükselterek markalar sıralamasında beşinci oldu. Böylelikle Nisan ayında her 10 binek otomobil tüketicisinden biri Opel markasını tercih etmiş oldu. Opel Türkiye, yakaladığı bu ivme ile, yıl sonu için hedeflediği %5'lik pazar payına yılın ilk dört ayında ulaşmış oldu.

Opel Türkiye Genel Müdürü Alpagut Girgin, “Yeni normal'e adaptasyon aşamasına marka olarak hızlı ve etkin yanıt verdik. Opel olarak, tüketicilerimiz ile geçtiğimiz aylarda buluşturduğumuz, bünyesinde teknolojik çözümleri barındıran yeni hizmetlerimizin Nisan ayı performansımızda katkısı büyük oldu. Online randevu, görüntülü görüşme, online kredi başvurusu ve eve teslimat seçeneklerini müşterilerimize sunarak onların hayatını kolaylaştırmayı amaçladık. En önemlisi ise müşterimize bu dönemde yüksek hijyen önlemleri ile ilk günden bu yana kesintisiz şekilde hizmet vermeye devam ediyoruz.” dedi.