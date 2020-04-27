Corona nedeniyle otomotiv de yönünü hijyen teknolojilerine çevirdi

COVİD-19 (koronavirüs) salgını, tüm dünyaya hiç beklemediği anda ağır bir darbe vururken, bundan sonraki yeni süreçte tüm alışkanlıklarımızı değiştireceği de ortada. Özellikle temizlik ve hijyen konusunda çok daha hassas olacağımız bir döneme girdik. Günlük hayatımıza geri döneceğimiz süreçte, ilk yapacağımız şey ulaşım olacak. Yani evimizden çıkıp işimize gitmemiz gerek. İşte temizlik ve hijyen endişelerimiz ilk bu noktada ortaya çıkacak. Eğer özel aracımızla gidiyorsak kısmen daha rahat olabiliriz ama ya servis, toplu taşıma veya taksi kullanıyorsak… Bunun bilincinde olan otomotiv sektörü, son dönemde her şeyi bir tarafa bırakarak, özellikle hijyen teknolojileri konusunda kafa yormaya, toplumun endişelerini gidermek için çalışmaya başladı.

ÇİNLİLER DÜĞMEYE BASTI

İsveçli Volvo'nun sahibi Çinli Geely, henüz salgın tüm dünyaya yayılmamışken şubat başında koronavirüsle mücadele kapsamında havayı temizleyecek ve virüsleri filtreleyecek, sağlıklı ve akıllı arabalar geliştirmek için yaklaşık 53 milyon dolar kaynak aktardığını açıkladı. Açıklamada, Geely Auto’nun Avrupa, ABD ve Çin’deki araştırma-geliştirme ve tasarım ekipleri birlikte çalışarak, anti-bakteriyel ve anti-viral özellikleri olan, havalandırma sistemleriyle düğmeler ve kollar gibi sık dokunulan yüzeylerde kullanılabilecek, çevresel açıdan sürdürülebilir malzemeler geliştirecek ifadesine yer verildi. Çinli şirket bu açıklamadan kısa bir süre sonra virüs geçirmeyen modeli yeni Icon'u tanıttı. Bu modelde kullanılan sistem korona geçirmeme başlığıyla tanıtılsa da aslında yeni nesil bir filtreleme teknolojisiydi. Dışarıdaki havayı kokpit içerisine filtreleyerek aktaran ve akıllı arıtma sistemi olarak isimlendirilen bu teknoloji, bakteri ve virüsler dahil kabin havasındaki zararlı partikülleri ortadan kaldırmak üzerine geliştirilmiş.

TESLA ÖNCEDEN YAPMIŞTI

Aslında benzer teknolojiyi Amerikan Tesla, ‘Biyolojik Silah Savunma Modu' ismiyle Model X ve Model S araçlarında kullanmıştı. Tesla, bu modellerinde lüks arabaların filtrelerinden yüzde 100 kat daha etkili dediği HEPA (Yüksek Verimli Parçacık Yakalama) filtreleri kullanıyor. Şirket bu filtrelerin bakteri, virüs, polen ve mantar sporlarının yüzde 99,97’sini ortadan kaldırdığını, fitrenin 0,3 mikrometreye kadar küçük parçacıkları yakaladığını söylüyordu. Yani anlayacağınız otomotiv endüstrisi işe araçlardaki filtreleme sistemiyle başladı. Şu an birçok dev şirketin, hijyen konusunda vatandaşlarının endişelerini ortadan kaldırmak için çalıştığı ortada. Bekleyip yeni gelişmeleri hep birlikte göreceğiz.

UZAKTAN KENDİNİ TEMİZLEYEN ARAÇLAR

Renault Grubu Başkan Yardımcısı Hakan Doğu'nun öncülüğünde Türkiye'de kurulan ve benim de kurucu üyelerinden olduğum ‘Sürdürülebilir Ulaşım İnisiyatifi' (SMI) de hızlı bir şekilde araçlarda hijyen teknolojileri konusunda çalışmaya başladı. İnisiyatifte üstünde durulan ana konu, ‘uzaktan kendini temizleyen araçlar' oldu. Bu konuda kendi kendini dezenfekte eden bir teknolojinin ve proseslerin gelişmesi, başta toplu ulaşımdan başlayarak tüm araçlara uygulanabilecek bir sistemin ortaya konması hedeflendi.

TAKSİLERDE KOKUYU BİLDİREN UYGULAMA

Amerikan Ford da geçtiğimiz günlerde corona virüsünden bağımsız hijyen konusunda çok önemli bir patent başvurusunda bulundu. Bu patent, özellikle taksilerin içindeki pis kokuları sezen ve bunu taksiye binecek olan müşteriye bildiren bir uygulamaydı. Oldukça önemli olan bu uygulamanın koku dışında, virüs uyarısı da yapabilecek şekilde geliştirebileceği söylendi. Markanın yaptığı patent başvurusunun detayları ne yazık ki gizli ve çok fazla bilgi içermiyor. Ancak sistemin çalışması için optik sensör, metal oksit yarı iletkeni, kromatograf ve spektrometre gibi cihazlara ihtiyaç duyuluyor.

ARAÇ İÇİNDEKİ HAVAYI DEZENFEKTE EDİYOR

Türkiye'de araç dönüşümü yapan Ertex Otomotiv de corona virüsü'ne karşı araç içindeki hava ve yüzeyleri dezenfekte eden bir sistem geliştirdiğini açıkladı. Geliştirilen sistem ile araç içinin virüslere karşı korunaklı hale geldiğini iddia eden Ertex Şirketler Grubu Başkanı Ercan Malkoç, “Araç içine montajlanabilen, içerideki tüm yüzeyleri ve havayı temizleyerek hijyen sağlayan bir sistem geliştirdik. Sistem otomobilden uçağa kadar tüm kara, hava ve deniz taşıtlarına uygulanabiliyor. İlk prototip aracımızı tamamladık ve müşterilerimizden gelen siparişleri almaya başladık” açıklamasını yaptı. Malkoç, bu sistemin toplu taşıma araçlarında da uygulanabileceğini ifade etti.

MARKALARDAN ÜCRETSİZ DEZENFEKSİYON HİZMETİ

TOFAŞ, corona virüsü (Covid-19) salgını döneminde, toplum sağlığını korumaya yönelik uygulamalarını yenileyerek hayata geçirmeye devam ediyor. Bu kapsamda, Fiat, Alfa Romeo ve Jeep markalarının bayi teşkilatı ile beraber, model yılı gözetmeden ücretsiz araç dezenfeksiyonu hizmeti vermeye başladı. Böylece, Fiat, Alfa Romeo ve Jeep markalı araç sahipleri, diledikleri zaman servis işlemi yaptırmadan da ücretsiz olarak aracını dezenfekte ettirebilecek. Tofaş'ın Türkiye'de bir ilk olarak tüm araç parkına yönelik başlattığı bu uygulama, 31 Mayıs tarihine kadar devam edecek. Türkiye'de Tofaş'ın başlattığı bu uygulamanın diğer şirketlerde tarafından da uygulanması bekleniyor.