Corona otomotiv bayilerine sıçradı!

Özellikle satış sonrasında hizmete devam eden bayilerin durumuna ilişkin kısa süre içinde önlem alınması gerekiyor.

Aksi takdirde gün içinde yüzlerce kişinin girip çıktığı bayi ve servislerde hem vaka hem vefat haberleri artabilir.

BAŞKAN KAPANSIN DEMİŞTİ

İşte bu riski gören Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Başkanı Murat Şahsuvaroğlu, geçen hafta yaptığı açıklamada şunları belirtmişti:

* Hem Avrupa hem Türkiye'de üretimler tamamen durduğu için 1 Nisan'dan itibaren araç gelmeyecek.

* Bu durumda ne ne araç satılacak, ne vergi ödenecek, ne başka bir şey yapılabilecek.

* Bu yüzden tüm bayiler en az 10 gün kapatıp, tüm çalışanlarını eve gönderebilir.

* Tabiî ki servislerde randevulu sistem devam eder ama en azından bayi çalışanları ve aileleri 10 gün riske girmeden evinde oturur.

* Bu tabi benim gönlümden geçen.

Türkiye’de 70 binden fazla kişinin çalıştığı 1000’in üzerinde yetkili satıcı bulunuyor.

Şahsuvaroğlu'nun açıklaması sonrası, bayilerde kapatma konusunda girişim olmayınca faaliyetler devam etti. Ama bunun acı sonuçları dünden itibaren ortaya çıkmaya başladı.

Bu yüzden hayatlarından ve ailelerini riske atmaktan endişe eden bayi çalışanları yetkililerin bir an önce bu konuda önlem alması gerektiği konusunda uyarıda bulunuyor.