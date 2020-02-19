Corona virüsü bunu da yaptırdı!

Corona virüsü yüzünden Çin’de üretimi olan birçok otomotiv markası özellikle belirli bir temizliğe ulaşmak için bir süreliğine üretimine ara verdi. Üretime ara veren otomotiv markaları arasında sadece otomobil üreticileri yok. Yedek parça üreten ve birden fazla markaya yüksek adetlerde parça satışı gerçekleşen tedarikçiler de üretime ara verenler arasında.

Çin’de yaşanan Corona virüsü krizi yüzünden dünya otomotiv endüstrisinde işler pekte iyi gitmiyor diyebiliriz. Çin dışındaki birçok üretim tesisi bu ülkeden gelecek olan yedek parçalar sayesinde üretim bantlarındaki işleyişi tamamlıyorlar. Ancak şu anda yaşanan parça tedariği çoğu markayı Çin dışındaki tesislerinde üretimlerini durdurmak zorunda bırakacağa benziyor.

Tam bu noktada İngiliz otomotiv devi, Tata Motors çatısı altında bulunan Jaguar Land Rover Çin’den dışarıya özel yollarla çıkardığı parçalarla gündem oldu. BBC’nin haberine göre dev marka fabrikasındaki üretimin aksamaması için Çin’den İngiltere’ye bavullarla parçaları getirdi. Bunu da söyleyen markanın tepesindeki isim Ralf Speth.

Speth Convertry’deki bir etkinlikte, “Bu hafta üretim açısından güvendeyiz ve hatta 3 hafta sonunda parçalarımız bitiyor” dedi. Hatta bu etkinlikte “Çin’den İngiltere’ye bavullar halinde parçalar uçtuk” dedi.

Jaguar Land Rover’ın sahibi olan Tata Motors’un patronu Guenter Butschek ise Speth’in sözlerine, “Üretim için şubat ve mart ayının büyük bir kısmı boyunca güvendeyiz”

şeklinde cevap verdi.

Birçok otomotiv üreticisi Çin’deki salgından dolayı üretimini durdurma kararı almış ve bu haftada tekrar başlayacaklarını açıklamışlardı. Ancak sürenin bu kadar kısa sürmeyeceği ve tesisler tekrar üretime başlasa bile kapanmadan önceki kapasiteye gelmeleri biraz zaman alacağı konuşulan konular arasında.

JLR Corona virüsü hakkında yaptığı açıklamada, “Tedarik zincirimizdeki sorun Avrupa, İngiltere ve Çin’de küçük bir yüzde de. Corona virüsü bizi etkileyebilir, olası etkileri en aza indirmek için tedarikçilerimizle birlikte çalışıyoruz.” dedi. Speth, “Çin’deki otomobil satışlarının tamamen durduğunu da açıkladı.