Corona virüsü Cenevre Otomobil Fuarı’nı da etkiledi

Hükümet yaptığı açıklamada “Federal Konsey’in ilk önceliği halkı korumaktır. Corona virüsü salgınındaki son gelişmeler ve İsviçre’deki durum Salgın Kanunu kapsamında özel durum olarak tanımlanıyor. Tüm kantonlara bu konuyu danışarak önemleri bu sonuçlara göre aldık” dedi. İsviçre’de son haftada 8 Corona virüsü vakası görüldü. Alınan karar İsviçre tarihinde alınan en geniş yasak olarak belirtiliyor.

İsviçre hükümeti 1000 kişinin üzerindeki toplu etkinlikleri Corona virüsü tehdidi sebebiyle 15 Mart tarihine kadar yasakladı. Bu durum 500 bin kişinin ziyaret etmesi planlanan Cenevre Otomobil Fuarı’nı da direkt olarak etkiliyor. Ancak konuyla alakalı organizatörlerden yapılan bir açıklama şimdilik yok.

GIMS Direktörlerinden Olivier Rihs, “Fuarın ertelenmesi gibi bir karar olamaz, bu imkansız. Bu organizasyon çok büyük…” dedi. Fuar yönetim komitesinden Maurice Turrettini ise, “Bu mücbir sebepten dolayı 2020 Cenevre Otomobil Fuarı’nın iptal edileceğini duyurduk.” açıklamasını yaptı.