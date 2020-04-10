Corona virüsü elektrikli araçlara da bulaştı!

Corona virüsü salgını sebebiyle elektrikli araç(EV) pazarında da işler durma noktasına geldi. Salgından dolayı bu araçların en önemli parçası olan bataryalar hem ham madde tedariği hem de madencilik bakımından zor bir süreçle karşı karşıya… Corona virüsünün elektrikli otomobil sektörüne etkilerini Wood Mackenzie’nin Taşımacılık ve Mobilite Baş Analisti Ram Chandrasekaran ve Batarya Ham maddesi Araştırma Müdürü Gavin Montgomery bir araştırmayla anlatmışlar.

2019 yılı içerisinde elektrikli otomobil pazarındaki hareketlilik ve satış adetlerindeki artış umut verici pozisyondaydı. Ancak dünyanın en büyük otomobil pazarı olan Çin’de geriye çekilen sübvansiyonlar yıl ortasında keskin bir düşüş oluşturdu. Yılın son ayına gelindiğinde aylık yükselişin yüzde 114 seviyelerinde olması ve 2018’e göre yüzde 5 artışın toplam satışlarda olduğu ortaya çıktı.

Ama 2019 yılının sonuna geldiğimizde karşılaştığımız corona virüsü salgını durumu dramatik bir hâle getirdi.

ELEKTRİKLİ OTOMOBİLLER İÇİN 2020 KARANLIK!

Küresel bir ekonomik yavaşlamanın geldiğinin herkes farkında bundan en çok etkilenecek olanların başında ise EV satışları geliyor. Tüketiciler yeni teknolojilere karşı isteksiz bir yaklaşım içinde olabilirler. Ayrıca birçok otomobil satın almak isteyen müşteriler de…

Ocak ayında Çin’de elektrikli otomobil satışları yüzde 54 gerilerken şubat ayında yani salgının en şiddetli olduğu dönemde bu rakam yüzde 90’lara kadar çıktı. Avrupa’da ise ocak ayındaki gerileme yüzde 121 oldu! Ayrıca salgın Avrupa ve Kuzey Amerika’da içinde olduğumuz şu günlerde en yüksek seviyelerde…

Pandeminin tam etkisini sürdürdüğünü görebiliyoruz. Karantina süreci ortadan kalktığında talepte bir değişiklik beklentisi herkeste var ancak bunun ne ölçüde olacağını tahmin etmek biraz zor. Şu an gözüken fotoğraf pandemi öncesinde elektrikli otomobil tanıtımı yarışına giren markaların ortaya çıkarttıkları yeni modellerin neredeyse tümü risk altında…

Sonuç olarak küresel bazda elektrikli otomobil satışları 2020 yılında 2.2 milyon adetten yüzde 43 düşerek 1.3 milyon adet olacak.

ELEKTRİK OTOMOBİLLERİN ARKASINDAKİ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK BELİRLEYİCİ BİR ETKEN

Corona virüsü anormal bir etkinlik olarak yaşamı domine etmiş durumda. Taşımacılık endüstrisindeki elektrifikasyonu da bu salgın durdurabilir ancak iklim değişikliğine karşı mücadele hâlâ üst seviyede.

Otomobil üreticilerinin değiştiremedikleri karbon salımı konusu devam ediyor. Devletlerin içten yanmalı motorlu araçlara uygulayacağı CO2 salımı azaltma politikalarıyla alakalı bir değişikliğin beklenmediğini de belirtelim. Bu duruma ek olarak son günlerde yaşanan petrol fiyatındaki gerilemeler de elektrikli otomobiller ve üreticileri için kötü haber.

TEDARİK ZİNCİRİNDE LİTYUM ZOR DURUMDA

Corona virüsü salgını yüzünden özellikle batarya üretiminde gerekli olan ham maddelerden lityumun da tedariği ciddi sorunlarla karşı karşıya. EV talebindeki yavaşlamanın dalgalanma etkisiyle lityum, kobalt, nikel ve grafit tüketiminin yüksek olduğu Güney Kore, Japonya ve Çin’de etkisi hissedilecek. Ayrıca bu durum sadece elektrikli otomobil üretimini de etkilemiyor.

Corona öncesinde lityum pazarındaki hareketlilik ciddi seviyelerdeydi. Spot fiyatlar son iki yılda istikrarlı bir biçimde geriledi. Özellikle Avusturalya’daki yüksek maliyete sahip olan operasyonlar marjlardaki yükseklik ortadan kalktıkça üretimini azaltmaya başladı. Bundan da salgının madenciliğe olan etkisi ortaya çıkıyor.

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BU DURUM FIRSATLAR DA OLUŞTURACAK

2020 yılı içindeki talep azalması tüm batarya sektörünü etkileyecek. Yaşanılan sorunların çoğu ise corona virüsünden kaynaklı. Ama şu anda düşük fiyatlı hâle gelen bu ürünlerin maliyetlerinin yüksek olduğunu ve bu durumunda bazı projeleri öteleyeceğini unutmamak lazım.

Küresel anlamda elektrikli otomobil tedarik zincirinin tek pozitif yanı ise bu süreçlerin yeniden değerlendirilmesi olabilir. Endüstri şu anda Çin’e bağlı konumda. Yerel tedarik zincirlerinin geliştirilmesi yönünde yapılacak bir hareket sektörde bugün yaşanan dalgalanmaların etkisi azaltacak ve teslimat sürelerindeki gecikmeleri ortadan kaldıracaktır.