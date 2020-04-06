Corona virüsü otomobil satışlarını ‘ne kadar’ etkileyecek?

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkıp tüm dünyaya yayılan Corona virüsü salgını hayatı durma noktasına getirdi hatta çoğu ülkede durdurdu bile diyebiliriz. Her sektörde olduğu gibi otomotiv sektöründe de durumlar pek iyi gözükmüyor.

Virüsün yayılmaya başladığı nokta olan Çin’den başlayarak üretimine ara veren otomobil üreticileri, virüsün Avrupa’da da yayılmaya başlamasıyla birlikte üreticilerin fabrikalarına kilit vurmasına sebep oldu. Ayrıca Amerika’da da birçok üretici bu süreç içerisinde üretimlerine ara vermek zorunda kaldılar.

Hem Avrupa’da hem de Amerika’da üretim tesisi bulunan Fiat Chrysler Automobiles(FCA) ise bu durumdan LMC Automotive’nin yaptığı araştırmada en çok etkilenen grup olmuş. Dünyanın en büyük 15 üreticisinin salgından dolayı 2020 yılı satışları en az yüzde 6(Mazda), en fazlada yüzde 20(FCA) olarak gerileyecek.



LMC Automotive bu araştırmasında tüm dünyadaki otomobil satış adetleriyle alakalı bir çalışma da gerçekleştirmiş ve bu çalışmaya göre Güney Amerika otomobil satışlarında yüzde olarak en çok satış kaybedecek böle olarak öne çıkıyor.

Yapılan araştırma ve tahminler kapsamında ise 2020 yılı otomobil üretiminde de ciddi miktarlarda azalma tahmin ediliyor. Covid-19 salgınından önce 90.1 milyon adet olan otomobil üretiminin salgınla birlikte 2020 yılında 76.6 milyon adet olması tahmin ediliyor.

LMC Automotive’nin çalışmasına göre otomobil satışlarıyla alakalı iyi ve kötü senaryolar da konu içerisinde belirtilmiş. 2016 yılından günümüze ve 2021 yılına kadarki süreyi işleyen bu çalışmada eğer her şey yolunda giderse satışlar 2020 yılında 76.6 milyon adet olarak gerçekleşecek ve 2021 yılında yüzde 12’lik bir artışla devam edecek. Ancak 2020 yılı beklenilenden daha kötü olur ve otomobil satışları yüzde 15 yerine yüzde 23 düşerse ve toplam adet 69.4 milyon olursa 2021 yılında artış yüzde 10 olacak ve pazardaki satış adedi de 76.1 milyon olarak gerçekleşecek.