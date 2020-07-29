Corona virüsü PSA’yı da etkiledi!

Grup gelirleri 2020’nin ilk yarısında 25.120 milyon euro oldu ve 2019’un ilk yarısına kıyasla %34,5 düştü. Otomotiv bölümü gelirleri, 2019'un ilk yarısına göre %35,5 düşüşle 19.595 milyon euro oldu; bu düşüşün başlıca nedenleri arasında hacimlerin ve ülke karmasının olumsuz etkisi (%-40,5), ortaklara satışların düşüşü (%-0,5) ve döviz kurlarının etkisi (%-0,6) yer alırken, gelirler ürün karmasının (%+3,4) ve fiyatının (%+0,4) ve diğer faktörlerin (%+2,3) olumlu etkisinden faydalanmış.

Grubun tekrar eden faaliyet geliri 517 milyon euro düzeyinde gerçekleşerek %84,5 düşerken otomotiv tekrar eden faaliyet geliri %72,5 düşüşle 731 milyon euro oldu. Otomotiv pazarlarındaki keskin düşüşe rağmen ve pozitif ürün karması ve maliyet düşürme çalışmaları sayesinde %3,7 karlılık düzeyine ulaşıldı.

Grubun tekrar eden faaliyet kâr marjı, 2019'un ilk yarısına kıyasla 6,6 puan düşüşle %2,1'e ulaştı. Diğer faaliyet gelir ve giderleri -35 milyon euro oldu (2019'un ilk yarısında -847 milyon Euro). Grup net finansal gelir ve giderleri 52 milyon euro'ya yükseldi (2019'un ilk yarısında -166 milyon euro). Konsolide net gelir 2019'un ilk yarısına kıyasla 1.672 milyon euro düşüşle 376 milyon euro oldu. Net gelir, Grup payı, 2019'un ilk yarısına kıyasla 1.237 milyon euro düşüşle 595 milyon euro oldu.

Bağımsız bayiler ve ithalatçılar dahil toplam envanter, 30 Haziran 2020'de 505.000 araçta kalarak, 30 Haziran 2019'a göre %24 azaldı. Üretim ve satış şirketlerinin net finansal durumu, 30 Haziran 2020'de 2.886 milyon euro olurken, bunun 6,957 milyon eurosu Otomotiv bölümüne aitti.

Piyasa genel görünümü: 2020'de, Grup, otomotiv piyasasında Avrupa'da %25, Rusya'da ve Latin Amerika'da %30 ve Çin'de %10 düşüş bekliyor.