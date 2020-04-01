Corona virüsü taşıt kredisi başvurularını artırdı!

Corona virüsü salgını sebebiyle ekonomide yaşanabilecek sıkıntıları azaltabilmek amacıyla finans sektörü önlemler alıyor. Bankalar kredi borçlarında erteleme, ödemesiz dönem, yapılandırma ve ek kredi limitleri de dahil birçok destek paketini devreye almış durumda.

Hesapkurdu internet sitesi Corona virüsünün kredi piyasalarına ilk etkilerini analiz etti. İncelemeye göre, Mart ayının ilk haftasına göre, geçtiğimiz hafta online kredi başvurularında dikkat çekici değişimler yaşandı. İhtiyaç kredilerinde %50, taşıt kredisi başvurularında %15 artış yaşanırken konut kredilerinde ise başvurular %30 düştü.

Kredi borç erteleme kararı ihtiyaç kredisine talebi artırdı

Borç erteleme kararlarının ardından endişelerin aratarak devam ettiği piyasalarda vatandaşlar olası senaryolara karşı ihtiyaç kredilerine yöneldi. Mart ayının ilk haftasına göre online ihtiyaç kredisi başvuruları %50 arttı.

KONUT ALACAKLAR İÇİN AÇIKLANAN DESTEK, PİYASAYI HAREKETLENDİRMEDİ!

Salgına karşı açıklanan ilk destek paketinde 500 bin liranın altındaki konutlar için kredilendirilebilir miktar %80'den %90'a çıkarılarak asgari peşinat %10'a düşürülmüştü. Bu kararın özellikle konut kredisi tarafında bir hareketliliğe yol açmadığı görülüyor! Hesapkurdu’nun analizine göre geçtiğimiz hafta konut kredisi başvuru oranları %30 düşüş gösterdi.