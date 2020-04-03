Corona virüsünden sonra otomotiv sektörünü neler bekliyor?

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkıp, tüm dünyaya yayılan Corona virüsü (Covicd-19) salgını tüm sektörleri tehdit etmeye devam ediyor. Deloitte, Covid-19 karşısında otomotiv sanayinden üst düzey yetkililerle yaptığı görüşmeleri baz alarak, pandemi sonrası süreçte sektöre ışık tutacak önleyici adımları açıkladı.

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2020 yılına, 2019 yılının son çeyreğinde başlayan yükselişle giriş yapan otomotiv sektörü ilk 3 ayın sonunda önceki yıllara göre adet bazında satışlarda gayet iyi durumdaydı. Ancak Corona virüsü salgını mart ayının son haftasıyla birlikte sektöre etki etmeye başladı. Salgının Türkiye otomotiv endüstrisine etkisi ise gelecek ayın sonunda belli olacak.

Neredeyse tüm dünyada otomotiv sektörü 31 Mart tarihinden itibaren durdu. Salgının daha etkili olmaması için her marka tesislerinde üretime ara vermek zorunda kaldı. Markalar belirli bir süre yani birkaç hafta bu üretime ara verme pozisyonunda hayatlarına devam edebilirler ama sürenin uzaması durumunda ne olacağı belli değil…

Deloitte Tüketim Endüstrisi ve Otomotiv Sektör Lideri Özkan Yıldırım, “Birçok devlet ve hükümet salgından önemli düzeyde etkilenen küçük işletme ve bazı önemli endüstrilere yönelik çeşitli yardım ve teşvik paketlerini ya hayata geçirdi ya da geçirmek üzere. Türkiye ihracat ve sanayinin lokomotifi olan otomotiv de bu kapsamda korunması ve desteklenmesi gereken sektörlerden biri.” dedi.

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Türkiye’de otomobil ve hafif ticari araç pazarı yılın ilk 2 ayında bir önceki yıla göre yüzde 90 büyüme göstermişti. Bu rakam mart ayında yüzde 40’a geriledi. Bu konuyla alakalı da görüşlerini belirten Özkan Yıldırım, “Yılın ikinci çeyreğinde ise negatif bir büyüme olması kaçınılmaz.” dedi. Ayrıca Avrupa'da ise satış ve üretimin bir önceki yıla göre yüzde 70-90 bandında daraldığını da ifade etti.

OTOMOTİV SEKTÖRÜ DİJİTAL DÜNYAYI DAHA ÇOK KULLANMALI

Corona virüsü salgınının sektöre ve insan psikolojisine olan etkisini şimdiden tahmin etmek oldukça zor. Özkan Yıldırım, ““Maalesef salgın nedeniyle oluşan küresel kriz hepimiz için bilinmeyen sular anlamına geliyor. Sonuçlarının ne kadar yıkıcı olacağını tahmin etmek için çok erken. Ancak kesin olan bir şey var ki, otomotiv sektörünün bu salgınla ortaya çıkan çalışma modellerindeki hızlı değişime ayak uydurması için dijital dünyayı kullanarak satış ve satış sonrası deneyimleri geliştirmesi gerekiyor.” dedi.

Özkan Yıldırım açıklamasına, “Kısa ve orta vadede; ayakta kalmaya çalışan sektör otonom ve elektrikli araç yatırımlarını yavaşlatmak zorunda kalırken, öte yandan uzaktan hizmetlere olan ihtiyaç dijitalleşme ve bağlantılı araçlara olan yatırımları hızlandıracaktır.” ekledi.

İŞTE SEKTÖRÜN ALABİLECEĞİ AKSİYONLAR

-Müşteriyi salgınla alakalı bilgilendirme ve müşteriye sağlık ve iş güvenliği ile garanti sağlama

-Dijital araçlarla uzaktan satış ve benzeri hizmetlerin geliştirilmesi

-Tüketici ve müşterilerle iletişimi kuvvetlendirmek, satış sonrası hizmetleri arttırmak

-Çalışanların güvencesini iyileştirme

-Perakende kanallarında nakit akışı riskine odaklanmak

-Sektörler arası risklere dikkat edilerek nakit akışının planlanması

-Satış kanallarına olan desteğin artırılması

-Tedarik zinciri esnekliğini geliştirmek

-Üretime ve satışa dönük işbirliğini güçlendirmek

-Arz-talep hızının esnek olarak ayarlanabilmesi