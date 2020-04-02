Corona virüsüne karşı arabamı nasıl koruyabilirim?

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkıp hızlı bir şekilde dünyayı etkisi altına alan Corona virüsü salgını herkesi tehdit etmeye devam ediyor. Ülke ve şehir yönetimleri tarafından alınan önlemler de var vatandaşların kendi kendine aldığı önlemler de…

Ülkemizde Corona virüsünün yayılma hızını azaltmak için sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş olmasa da zorunlu hâller dışında vatandaşların sokağa çıkmasının tehlikeli olduğu belirtiliyor.

Güvenlik önlemlerine rağmen işe veya başka bir yere gitmesi gereken vatandaşlar ise ya sefere sayısı yarıya indirilmiş toplu taşıma araçlarını ya da sahip olduğu kişisel özel aracını kullanıyor. Peki otomobilde Corona virüsü temizliği nasıl yapılır, nasıl yapılmalı?

-POLEN FİLTRESİ DEĞİŞİMİ SÜRESİNİ KISALTIN

Polen filtresi aracın dışarıdan emdiği havanın kabin içine gelmeden önce süzüldüğü ve temizlendiği önemli bir filtredir. Bu filtre normal koşullarda kirlendiğinde veya eskidiğinde aracınızın iklimlendirme sisteminden istediğiniz verimi alamazsınız. Her 10 ya 15 bin km olarak belirlenen periyodik bakımlarda değiştirilen bu filtreyi daha kısa sürede değiştirmenizi öneririz.

-KLİMA KANALLARININ TEMİZLENMESİ

Klima kalanlarının temizlenmesi her polen filtre değişiminden sonra yapılmalı. Özellikle araç içinde hava üfleyen kalorifer menfezlerinin içini kapsayan bu işlem araç içindeki havanın hem kalitesinin hem de temizlik oranını artırıyor. Bunun için belirlenen standartlarda maddeler kullanılıyor.

-DAHA SIK ARALIKLARLA OTOMOBİL YIKATMAK

Normal koşullarda uzmanlar otomobilinizin ayda en az 2 kere yıkanmasını öneriyor. Bunun en önemli sebebi tabiî ki boyasının özelliğini uzun yıllar koruyabilmesi. Ancak aracın içinin temizlenmesi(ozon, detaylı iç temizlik, buharlı temizleme) de bu konuda çok önemli. Kimi tüketiciler bu tarz “anti-bakteriyel” temizleme sistemlerini belki ayda belki de sene bir yaptırıyordu. Ancak Corona virüsü salgınından korunmak için bu tarz ciddi uygulamaları daha kısa sürede yaptırmanızı öneriyoruz.

-ARAÇ İÇİNİ DEZENFEKTAN MADDE İLE TEMİZLETMEK

Corona virüsü salgını sebebiyle herkesin çantasında, evinde ve iş yerinde alkol temelli bazı dezenfektan ürünler var. Otomobilinizin özellikle en çok temas ettiğiniz yüzeyleri olan kapı kolları, direksiyon ve vites kolu gibi parçalarını bu ilaçlarla kendiniz de temizleyebilirsiniz. Ancak bir araç yıkamada yaptıracağınız yüksek basınçlı dezenfektan püskürtme sistemi daha kalıcı ve temizleyici olacaktır. Dezenfektan içerisinde su, oksijen ve kolloidal gümüş olduğu söyleniyor. Ayrıca bu uygulamanın 15 gün sonra tekrar edilmesi belirtiliyor. Günümüzde bunu her araca yapabilen oto yıkama firmaları mevcut.

-OZON TEMİZLİĞİ

Ozon temizliği genellikle araçların detaylı temizleme işlemleri sonrasında ozon gazıyla yapılan bir işlemdir. Bu işlem araç içindeki sigara, dışarıdan gelen egzoz ve dış ortam kokularını araç içinden yüzde 90 oranında silmek için yapılıyor. Ancak bu uygulama araç içinde oluşan bakterileri de büyük ölçüde temizliyor. Ozon gazının 5 – 10 dakika gibi sürelerde özel bir cihaz ile araç içine merkezi bir noktadan püskürtmek işlemin başarılı olmasına yetiyor.

-OTOMOBİLİNİZİN İÇİNİ HAVALANDIRMAYI UNUTMAYIN

Araçların ömürlerinin yüzde 90’a yakını otoparkta kullanılmayı beklerken geçiyor ve bu süreçte camlar hep kapalı oluyor. Aracınıza yeni bildiğinizde ve klimayı açtığınızda kesinlikle camlarınızı da açın. Klimanın ilk 1 – 2 dakika boyunca üflediği havayı direkt olarak solumayın, camları kapalı tutarak aracınızın içinde barındırmayın.

-ARAÇ İÇERİSİNDE İHTİYACINIZIN OLMADIĞI EŞYALARI BARINDIRMAYIN

Günlük kullandığınız bir otomobiliniz varsa kesinlikle araç içinde ihtiyacınızın olmadığı ama bir gün olacağı eşyalar bulunduruyorsunuz. Bu eşyalardan acil ihtiyacınızın olmadıklarını ya bagaja ya da eve koymaya özen gösterin. Ayrıca araç içinde çöplerinizi uzun süre barındırmayın…

Tüm bu işlemlerle sadece aracınızı Corona virüsü gibi hastalık salgınlarından ve diğer bakterilerden koruyabilirsiniz. Kendinizi korumak içinse kişisel bakımınıza özen gösterin. Ellerinizi daha sık ve daha uzun süre yıkamayı ihmal etmeyin…