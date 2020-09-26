Coronaya rağmen kapılarını açtı!

Dünyanın en büyük otomotiv pazarı olan Çin’in en önemli otomotiv organizasyonlarından biri olan Beijing Autoshow, kapılarını otomobil severlere açtı! Bu yıl Nisan ayının son haftasında düzenlenmesi planlanan organizasyon, corona virüsü salgını sebebiyle Eylül ayına ertelenmişti.

Salgından dolayı nadir olarak görülen bu tarz etkinliklerden biri olan Beijing Autoshow, dünyanın en büyük otomobil pazarındaki salgın sonrası toparlanmanın da bir işareti pozisyonunda. Ancak az katılım ve yetersiz yeni modellerin olması fuarı bir şovdan uzaklaştırıyor.

Fuarın en parlak noktası ise Çin otomotiv pazarının nisan ayından itibaren yükselmesi. Orta ve üst segmentteki lüks araçlara, elektrikli otomobillere artan bir ilginin olması. Ayrıca son olarak pazarın hâlâ yatırım akışına sahip olması oldu.

Çin’de otomobil satıları ağustos ayında bir önceki yıla göre yüzde 11.6 artmış durumda. Bu da karantina sırasında ortaya çıkan düşüşün ardından 5. kez yükselen bir pazar anlamına geliyor. Herkesin evde kalmasını ön gören karantina sürecinde yani 2020 şubat ayında Çin’deki otomobil satışları yüzde 79 oranında azalmıştı!

Otomotiv devleri arasında yer alan Toyota ve Honda, tüm yıl boyunca satışlarını bu pazarda artıran markalar arasında oldu. Ayrıca Alman otomotiv devi BMW ise bu yıl Çin’deki gelişimini tek haneli rakamlarla nitelendiriyor.

Çin pazarının tipik özelliği Altın Eylül olarak adlandırılıyor. Genellikle tüketiciler bu ayda çok fazla otomobil satın alımı gerçekleştiriyor. En kötü dönem ise Gümüş Ekim diye geçiyor. Eylül ayı bu senede Çin’deki satışları şaşırtmadı ve ilk 20 gün sonucuna göre pazar yüzde 12 artış göstermiş durumda. Bu yükselişin büyük bir kısmı Daimler ve BMW gibi markaların yeni modellerini ve indirimlerini yayınlamış olması. Premium araç pazarı Çin’de ağustos ayına da yüzde 15 artış gösterdi. Yılsonunda ise bu rakamın yüzde 10 olması bekleniyor.

Beijing Autoshow’da ortaya çıkan bir diğer detay ise tüm dünyayı etkisi altına alan elektrikli otomobiller oldu. Çinli startuplar Nio, Xpeng, VW Motor gibi markalar bu yıl 8 milyar dolara yakın yatırım aldılar. Ancak son gelişmeler üreticilerin yeni modellerini göstermek için geciken otomobil fuarlarını beklemek istemedikleri yönünde.