Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Dacia 7 kişilik SUV üretecek!

Renault grubunun çatısı altında bulunan Romen marka Dacia, Lodgy modeliyle kalabalık ailere iyi bir alternatif oluyordu. L'Argus'un haberine göre marka Lodgy modelinin üretimini sonlandırma kararı aldı ve bu otomobilin yerine 7 kişilik bir SUV üretecek!

Sozcu.com.tr
12:17 -
Haberler Otomotiv
Dacia 7 kişilik SUV üretecek!

Markanın ürün gamında daha çok orta ölçekli aileler tarafından tercih edilmek için tasarlanan Lodgy’den toplamda 28 bin 994 adet tercih edilmiş. Bu otomobili markanın en popüler modeli olan Duster ile kıyaslarsak ise Duster 220 bin 167 adet tercih edilmiş.

Dacia Lodgy

Fransız yayın kaynaklarına göre yeni 7 kişilik SUV yaklaşık 4.5 metre uzunluğunda ve CMF-B platformu üzerine konumlandırılacak. Bu altyapı markanın Clio modelinin de temelinde yer alıyor. Ayrıca bu altyapı yeni Nissan Juke, yeni Captur gibi modellerde de kullanılıyor.

Dacia Duster

L’Argus’un haberini henüz marka tarafından onaylayan bir açıklama yapılmadı.

Nissan
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more