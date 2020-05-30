Dacia 7 kişilik SUV üretecek!

Markanın ürün gamında daha çok orta ölçekli aileler tarafından tercih edilmek için tasarlanan Lodgy’den toplamda 28 bin 994 adet tercih edilmiş. Bu otomobili markanın en popüler modeli olan Duster ile kıyaslarsak ise Duster 220 bin 167 adet tercih edilmiş.

Fransız yayın kaynaklarına göre yeni 7 kişilik SUV yaklaşık 4.5 metre uzunluğunda ve CMF-B platformu üzerine konumlandırılacak. Bu altyapı markanın Clio modelinin de temelinde yer alıyor. Ayrıca bu altyapı yeni Nissan Juke, yeni Captur gibi modellerde de kullanılıyor.

L’Argus’un haberini henüz marka tarafından onaylayan bir açıklama yapılmadı.