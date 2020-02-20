Dacia’dan düşük bütçeli elektrikli araçlar gelebilir

Dacia’nın “urban city car” diye adlandırdığı yeni tam elektrikli şehir otomobili, Renault markasının şubat ayında düzenlenen finansal toplantısında 2021-2022 yıllarında yollarda olacağını gösterdi.

Dacia ve Renault’un üst düzey yöneticileri gösterilecek olan otomobille alakalı detaylar paylaşmamakla beraber aracın City K-ZE elektrikli otomobiliyle aynı olacağı tahmin ediliyor. Bu otomobil Renault markasının Çinli ortağıyla birlikte Çin’de üretilip o pazara satılıyor. Bu aracın satış fiyatı ise Çin’de 8 bin euro civarında…

Renault markasının teknolojisini kullanan Dacia, henüz bir elektrikli otomobil modeline sahip değil. Dacia ve Renault aynı emisyon havuzunda bulundukları için gelecek yıllarda markanın elektrikli otomobil üretip CO2 salımını aşağı çekmesi bekleniyor.

Evercore ISI’nin raporuna göre 2018 yılı emisyon değerleri incelenen Dacia 2020 yılındaki emisyon sınırlarını yakalamak için iyi bir alt yapıya sahip.

Dacia yöneticilerinin açıklamalarına göre markanın elektrik motorlu ürün gamına sahip olması ve fiyatlarının da Renault’un Fransa’da 24 bin euroya sattığı Zoe’den daha uygun olması oldukça makul ve markaya faydalı bir durum olacak. Eski Renault CEO’su Thierry Bollore bir önceki Frankfurt Otomobil Fuarı’nda Renault markasının 10 bin euroya Avrupa’ya satabileceği bir elektrikli model üzerine çalıştığını açıklamıştı.

K-ZE ise Renault markasının mikro diye adlandırılan, Hindistan ve Brezilya’da satılan elektrikli otomobili. Kwid bu yıl Triber adıyla Hindistan pazarına girdi. Bu versiyon biraz daha geniş ve 7 yolcuyu alabiliyor. Ancak bu otomobilin Avrupa pazarına girme şansı yok çünkü AB için gerekli olan güvenlik testlerini ve homologasyon standartlarını karşılayamıyor.

Araştırma firması Inovev’in bir raporuna göre ise Avrupa’da micro car diye tabir edilen küçük otomobiller, elektrik motorlu versiyonlarıyla tercih edilebilir bir alternatif olarak gösteriliyor. Özellikle büyük şehirlerde yaşanan park ve trafik sorunlarına çözüm olarak gösteriliyor. Bu durum dikkate alındığında Volkswagen’den ID1 microcar, PSA Grubu’unun gelecek yıllar için göstereceği Peugeot ve Citroen logolu microcar modelleri olacak.

Renault ise Cenevre Otomobil Fuarı’nda microcar denilebilecek modeli olan Twingo’nun tam elektrikli versiyonunu gösterecek. Ayrıca Dacia’nın da elektrikli ilk otomobili sergilenecek.