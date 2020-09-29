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Dayanıklılık yarışında bir Türk podyumda!

Türkiye'yi 26-27 Eylül tarihlerinde 50. ADAC Nürburgring 24 Saat Dayanıklılık Yarışı‘nda temsil eden Mustafa Mehmet Kaya, 26 km uzunluğunda efsanevi Nordschleife pistinde SP8T kategorisinde ikinci olarak podyuma çıktı.

Sozcu.com.tr
16:22 -
Haberler Otomotiv
Dayanıklılık yarışında bir Türk podyumda!

Geride bıraktığımız hafta sonu 26-27 Eylül tarihlerinde Almanya’nın dünya çapında efsaneleşmiş pistlerinden olan Nordschleife’da 50. ADAC Nürburgring 24 Saat Dayanıklılık Yarışı gerçekleştirildi. Yarışta 13 ayrı kategoride 102 otomobil mücadele etti.

2019 Nürburgring Endurans Serisi SP8T kategorisini şampiyon olarak tamamlayan Kaya, Mercedes AMG GT4 direksiyonunda Alman Mike Stursberg ve Reinhold Renger ile Estonyalı Tristan Viidas ile Black Falcon takımı adına mücadele etti. Kategorisinde ilk sırada sürdürdüğü yarışta lastiğinin patlaması sonucu zaman kaybederek ikinciliğe gerileyen temsilcimiz, SP8T kategorisini ikinci sırada tamamlayarak podyumda yer aldı.

Almanya Dünya Mercedes otomobil Türkiye
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