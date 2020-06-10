Delphi’den yeni yakıt sistemleri…

Delphi Technologies, bu yıl içerisinde başlatmayı planladığı yeni yakıt yönetimi programıyla 200 adedin üzerinde yeni parçayı kademeli olarak devreye almayı planlıyor. Söz konusu yeni ürünlerle birlikte 1.000 adedin üzerinde ürün çeşitliliği sağlayacak olan şirket, böylece tüm otomotiv markalarının en güncel yakıt pompaları, modülleri ve montaj çözümlerini içine alan 12 binden fazla uygulamaya hitap etmeyi hedefliyor.

Delphi Technologies; yeni yakıt modülleri, elektronik ve hidro-mekanik arıza tespit araçları ve uzman teknik destek de dahil olmak üzere birçok çözümü satış sonrası sektörüne sunarken, özel servislere de araç marka modeli farketmeksizin orijinal ekipman kalitesinde yakıt sistemi onarım çözümleri fırsatı sağlıyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Delphi Technologies Aftermarket – EMEA Bölgesi Başkan Yardımcısı Jean-Francois Bouveyron, “Köklü bir orijinal ekipman geçmişi ve yenilikçi satış sonrası çözümlerini bir araya getirerek her iki dünyanın en iyisini sunuyoruz. Böylece müşterilerimizin tüm ürün, test ve eğitim ihtiyaçlarını, her yönüyle kapsayan bir çözümle karşılıyoruz.” ifadelerini kullandı.