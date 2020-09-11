Dev organizasyon için son hafta

Son iki yıldır ‘ülkemizin ev sahipliği yaptığı en büyük spor organizasyonu' olan Türkiye Rallisi, aynı zamanda Türkiye Ralli Şampiyonası'nın da ilk iki yarışına ev sahipliği yapacak. Bu dev organizasyon 155 televizyon kanalından canlı yayınlarla tüm Dünya’ya servis edilecek.

Covid-19 pandemisi nedeniyle T.C. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu kararıyla seyircisiz olarak gerçekleştirilecek organizasyon, 18 Eylül Cuma günü Marmaris Atatürk Meydanı'ndaki start seremonisi ile başlayacak. 707 kilometre uzunluğundaki zorlu ralli, 3 gün boyunca Marmaris, Ula ve Datça bölgelerindeki 12 özel etapta yaşanacak mücadelenin ardından 20 Eylül Pazar günü Asparan'da yer alan servis parkta ödül töreni ile son bulacak.

TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı, “Pandemi döneminde ülkemizde yapılan bu büyük organizasyon için, ekip olarak uzun süredir aralıksız çalışıyoruz. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Sayın Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na, Sayın Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Ersoy'a ve bu projede emeği geçen tüm Devlet büyüklerimize şükranlarımızı sunuyoruz.” açıklamasını yaptı.