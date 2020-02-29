Dev organizasyon iptal oldu! Markalar tanıtımlarını nasıl yapacak?

İsviçre’nin Cenevre kentinde her yıl mart ayında düzenlenen Cenevre Uluslararası Otomobil Fuarı(GIMS), Avrupa’nın olduğu kadar dünyanında en önemli otomobil organizasyonlarından biri olarak öne çıkıyor. Frankfurt ve Paris fuarlarından farklı olarak Avrupa’nın hatta dünyanın en önemli üreticileri; en yeni ve en özel modellerini bu organizasyonda tüketiciye lanse etmeyi tercih ediyor.

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Bu yıl 90. kez düzenlenmesi planlanan organizasyona Corona virüsünden gölgesi düştü ve fuar iptal edildi. Çin’in Wuhan bölgesinde ortaya çıkıp hızlı bir biçimde dünyaya yayılan virüs, Avrupa’daki vakalarla birlikte bu tarz organizasyonların yapılmasını engellemeye başladı. Önce Şubat ayında Barselona’da düzenlenecek olan Dünya Mobil Kongresi iptal edildi, sonra Nisan ayında Çin’de düzenlenecek olan Şangay Otomobil Fuarı.

İsviçre hükümeti yaptığı açıklamada “Federal Konsey'in ilk önceliği halkı korumaktır. Corona virüsü salgınındaki son gelişmeler ve İsviçre'deki durum Salgın Kanunu kapsamında özel durum olarak tanımlanıyor. Tüm kantonlara bu konuyu danışarak önemleri bu sonuçlara göre aldık” dedi. Buna ek olarak 1000 kişinin üzerindeki toplu etkinlikleri Corona virüsü tehdidi sebebiyle 15 Mart tarihine kadar yasakladı. Böylece Cenevre Otomobil Fuarı da iptal edilmiş oldu.

Cenevre Otomobil Fuarı’nda bu yıl 100’e yakın yeni model ve 20’den fazla da konsept otomobil sergilenecekti. Organizasyonun iptalinden sonra markaların seneye hızlı başlamasını sağlayan bu tanıtımların ne olacağı hakkında bazı bilgiler tüketicilerle paylaşıldı, paylaşılıyor.

Otomobil fuarlarının markalara getirdiği yüksek maliyetler üreticileri farklı organizasyonlar ya da tanıtımlar yapmaya itiyor. Bu tarz etkinliklerden kaçınan markalardan bazıları internet üzerinden canlı yayınla yeni model tanıtımı gerçekleştirirken, kimisi de sadece kendi müşterisi ya da müşteri potansiyeli olan tüketici kitlesiyle birebir temasa geçmeye çalışıyor.

Cenevre Otomobil Fuarı’nda bu yıl en önemli modellerinden biri olan E Serisi’nin makyajlı versiyonunu tanıtmayı planlayan Mercedes, bu modelinin ve fuarda tanıtacağı diğer modellerinin tanıtımını internet üzerinden canlı yayınla yapacağını duyurdu.

Alman otomotiv devlerinden bir diğer BMW ise Concept i4 tam elektrikli otomobilini tanıtacaktı. Bavyeralı marka bu tanıtımını fuar yerine ezeli rakibi Mercedes gibi internetten yapacak.

Cenevre Otomobil Fuarı’nın en önemli katılımcılarından biri olan Ferrari ise bu yıl yeni bir model tanıtımı yapmayacağı için herhangi bir tanıtım planının olmadığını açıkladı. Aynı grupta yer alan Fiat Chrysler ise henüz bir b planı olmadığını belirtti. Ancak FCA yeni Fiat 500’ün elektrik motorlu versiyonunun tanıtımı için farklı bir yol arayışında olduğunu da söylüyor.

Fransız otomotiv devi PSA yani Peugeot, Citroen, Opel ve DS ise Paris’e yakın bir lokasyonda geniş bir alan arayışı içinde. Grup yeni konsept otomobillerini burada sergilemeyi planlarken, üst düzey yöneticileriyle önceden fuarda yapılacak biçimde ayarlanmış olan röportajları telefon üzerinden özel görüşmelerle gerçekleştirecek.

Bir diğer Alman dev Audi ise yeni A3 Sportback ve e-Tron S modellerinin tanıtımını internet üzerinden gerçekleştirecek.

Fransız bir diğer grup olan Renault ise yeni otomobil ve elektrikli model atağını anlattığı modellerinden MORPHOZ’un 2 Mart tarihinde dijital ilk gösterimini saat 11.00’da gerçekleştirecek. Yeni Clio, Yeni Captur ve Yeni Megane Estate modellerinin detayları da 11.30’da yapacak. Dacia’nın ilk tam elektrikli otomobil modelinin tanıtımı 3 Mart tarihinde yine internet üzerinden yapılacak.

2019 yılındaki organizasyona 660 bin kişi katılmıştı. Bu sayede şehirdeki ticaret sadece fuar turizmiyle 250 milyon dolar seviyesine ulaşmış, oteller birkaç ay öncesinden o tarihlerde tamamen doluydu.

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Palexpo tarafından yapılan açıklamada bilet alan ziyaretçilere geri ödeme yapılacak.