Direksiyonu olmayan otomobil!

Markanın yenilikçi konsept otomobili “Sensuous Sportiness” yani “Duygusal Sportiflik” tasarım felsefesini simgeliyor. Prophecy, geçtiğimiz yıl tanıtılan 45 EV Concept'in takipçisi olarak öne çıkıyor. Özellikle aerodinamik açıdan oldukça başarılı bir silüete sahip olan otomobil, genişletilmiş dingil mesafesinden daha kısa ön ve arka çıkıntılarla da oldukça dikkat çekiyor.

Hyundai Global Tasarım Merkezi Başkanı SangYup Lee ise hazırladıkları konsept hakkında, “Elektrikli otomobiller arasında farklı ve ilgi çekici bir otomobil üretmek, Hyundai'nin gelecekteki vizyonu açısından son derece önemli bir karardı. Bizi daha geniş ufuklara iten bir başka konsepti daha hayata geçirdik. Optimistik Fütürizm olarak adlandırdığımız bu ilerleyişteki amacımız, insanlar ve otomobiller arasında duygusal bir bağ kurmaktı” diyor.

Prophecy aynı zamanda otonom sürüş teknolojisini de sahip. Standart bir direksiyon simidi yerine, joystick kullanarak sezgisel bir sürüş deneyimi sunuyor. Biri orta konsolda ve diğeri de kapı döşemesinde yer alan joystickler, sağa ve sola hareket ederek pratik kontrol olanağı sunuyor. Ayrıca, sürücüler, entegre düğmeler aracılığıyla diğer fonksiyonlara da erişebiliyor.

Joystick kullanımıyla beraber iç mekanda daha fazla alan elde edilebiliyor. Bir uçağın kokpitindeki gibi bir his uyandıran bu özellik aynı zamanda araca daha fazla görsellik de katıyor. Konfor modunda, araç içindekilere herhangi bir görsellik sunulmuyor. Yolcuların gördüğü tek şey, A sütunundaki ekranlar ve kanat şeklindeki gösterge paneli.