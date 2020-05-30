Doğru bakım aracın ömrünü uzatıyor!

Motor verimliliğini iyileştirmek amacıyla %100 sentetik ve düşük viskoziteli olarak geliştirilen Motul Spesific serisi araç üreticileri onayları ile dikkat çekiyor. Volkswagen, Audi ve Porsche onaylı Motul Specific 508, BMW ve MINI motorları için onaylı Motul Specific LL-14 FE+ ve Motul Specific LL-12 , yeni nesil Jaguar Land Rover benzinli motorları için onaylı Motul Specific 5122 madeni yağları 0W-20 ve 0W-30 viskoziteleri ile sektöründe fark yaratıyor. Yapılan testler, Motul Specific serisi kullanan araçlarda %3'e kadar yakıt tasarrufu sağlamanın ve verimliliği %4 civarında artırmanın mümkün olduğunu gösterdi.

Doğru Bakım Aracın Ömrünü Uzatır, İkinci El Değerini Yükseltir

Periyodik bakımlar sırasında tercih edilecek doğru ürünler ile araçlarının ömrünün uzaması ve konforlu bir sürüş mümkün. Periyodik bakım; araçların ilk günkü performansına en yakın gücü, en uzun süre almamızı sağlaması açısından da çok önemli. Bakımları doğru ellerde ve düzenli yapılan araçların, yakıt tüketimi artmaz, sürüş keyfini uzun yıllar sağlanır ve ikinci el değeri korunur. İleride çıkabilecek olası masrafların önüne geçilmesi açısından da periyodik bakımlar asla aksatılmamalıdır.