Doludan sonra araç sahipleri sanayiye koştu

İstanbul’un dün bazı ilçelerinde etkili olan dolu yağışı çok sayıda otomobilde hasar verdi. Araç sahipleri otomobillerindeki hasarları tamir ettirmek için bugün oto sanayi sitelerine gitti. Boyasız göçük düzeltme tekniği yapan dükkanlarda yoğunluk yaşandı. Anadolu yakasının önemli ve yoğun lokasyonlarından olan Kadıköy, Üsküdar ve Ataşehir’de ceviz büyüklüğünde yağan dolu nedeniyle Bostancı ve Ümraniye Oto Sanayi sitelerinde de yoğunluk oluştu. Ustalar talepleri karşılamaya çalıştıklarını belirterek, hasar boyutların 2017 yılındaki doluya kıyasla daha az olduğunu belirtti. Göçük düzeltme işleminin fiyatı ise bin liradan başlıyor, hasar durumuna göre üst sınır belirleniyor. Aracınız ne kadar çok göçük barındırıyorsa o kadar çok ödeme yapmanız gerekiyor.

“2017 YILINDA ZARAR DAHA BÜYÜKTÜ”

Bostancı Oto Sanayi Sitesinde göçük ustası, “Ciddi bir dolu hasarı yoğunluğumuz var, talebi karşılamaya çalışıyoruz. Biz araçlara boyasız onarım uyguluyoruz. 2017 dolusunda daha yoğun bir talep vardı. 2017’ye göre alışılmış bir durum var insanlarımız daha sakin, duyarlı bir şekilde yaklaşmaya çalışıyor. Kasko veya anlaşmalı servislerden yaptırılabilir. Mini onarımla hasar karşılanabilir. Mağduriyetler giderilebilir. Bizde şu an yaklaşık 100’e yakın araç sırada” dedi.

ONARIM FİYATLARI BİN LİRADAN BAŞLIYOR

Bir diğer göçük ustası ise, “Bugün 20’nin üzerinde araç geldi. Talep çok yoğun. Kadıköy, Ümraniye, Üsküdar tarafında şiddetli bir dolu yağışı oldu. Araçlar çok hasar görmüş. Bunu biz boyasız bir şekilde düzeltiyoruz. Bunu böyle düzeltemeseydik, maddi anlamda insanlara çok zarar verecekti. Şu an insanlar bunun için verdikleri paraları sokağa attıklarını düşünüyorlar ama arabaları orijinal, boyasız şekilde eski durumuna dönüşüyor. Ustalarımız da çok az olduğu için talep ve yoğunluk çok yüksek oluyor. Yaklaşık bin tane dolu hasarı olan aracım var. Bu hasarların hepsini biz tek tek düzeltmeye çalışıyoruz. Kaskodan yapıldığı zaman, kasko bozuluyor, TRAMER’e yansıyor. Ekspertize gittiği zaman çıkıyor. Ama kaskoya yansıtmazsa, iyi bir ustaya yaptırırsa hiç kimse anlamaz arabanın başına dolu hasarı geldiğini. Taban fiyatım bin lira, hasar durumuna göre 8-10 bin liraya kadar çıkıyor” şeklinde konuştu.

Ümraniye Oto Sanayi Sitesi’nde de tablo farklı değil. Dolu yağışı nedeniyle hasar gören araçlar sanayideki göçük ustalarına geliyor. Usta Yılmaz Aksakal, dolu hasarı nedeniyle yoğunluk yaşadıklarını belirterek, “Dolu yağışından dolayı ciddi bir yoğunluk oluşmuş durumda. Şu ana kadar 25 aracımız var mevcut. Ama telefonla bize ulaşan müşterilerimizin hasar durumlarını bilmediğimiz için gelmesini beklediğimiz müşterilerimiz de var. 2017 yılında yağan doluyla hemen hemen aynı yoğunlukta olacağını tahmin ediyoruz” dedi.

DOLU YAĞIŞINDAN ARACINIZI BÖYLE KORUYABİLİRSİNİZ

Dolu yağışından kaynaklı olarak aracınızın hasarını zorunlu trafik sigortası karşılamıyor. Ancak doğal afet teminatının yer aldığı bir kasko poliçeniz varsa kaskonuz hasarınızı karşılıyor. Aracınızı bu hasarı almaktan kurtarmak içinse öncelikle yağışın beklendiği günlerde kesinlikle kapalı otoparkları tercih etmelisiniz. Eğer böyle bir imkanınız yoksa, bina altı, ağaç altı veya yağıştan daha az etkileneceğiniz bir alan bulmak zorundasınız. Son olarak böyle bir imkanınız da yoksa kalın kumaştan yapılan branda, bez türevi şeylerle aracınızı koruyabilirsiniz. (DHA)