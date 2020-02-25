DS 9 ne zaman Türkiye’de olacak?

DS markasının 7 ve 3 Crossback modellerinden sonra ortaya çıkan, amiral gemisi pozisyonunda olan 9 modeli E segmenti sedan modelleri ve premium markaları hedef alıyor. 4,93 metrelik uzunluğu, 1,85 metrelik genişliği ve 690 mm çapındaki tekerlekleri ile DS 9’un rakiplerinden daha dikkat çekici olduğu iddia ediliyor…

Otomobilin dış görünüşünü incelediğinizde ön kısımda DS 7 modelinden çok fazla iz görebiliyorsunuz. Özellikle farlar ve motor ızgarası buna en büyük örnek. Tamponun sağ ve sol kenarlarına yerleştirilmiş olan gündüz farları ise DS 3 Crossback’ten miras gibi…

Otomobilin yan kısmına baktığınızda ise Fransız markalarda son yıllarda hakim olan yüksek omuz çizgisi hemen göze çarpıyor. Kapıların içine gizli olan kapı kolları ise oldukça şık bir detay… Ayrıca dinamik bir tasarıma sahip olan jantlar otomobilin sakin diye adlandırabileceğimiz yan çizgilerine hareket katmış.

DS 9’un arka kısmına baktığınızda ise aracın daha fazla fastback çizgisine sahip olduğunu kısık biçimde tasarlanmış stoplardan, küçük bagaj kapağından ve bagaj kapağına doğru uzayan C sütunundan fark ediyorsunuz. Arka kısımda bir diğer dikkat çeken detay ise geniş tasarlanmış egzoz çıkışları.

Otomobilin iç görseline baktığınızda ise tamamen deri ve alkantara ile kaplı bir kokpit ile karşılaşıyorsunuz. Konsol ortasına konumlandırılmış 7 ve 3 modellerinden tanıdık multimedya ekranı, yine diğer modellerden alışkın olduğumuz direksiyon ve tamamen dijital olan gösterge paneli yabancılık çekmemenizi sağlıyor. Vites kolu ve etrafına yerleştirilmiş düğmeler ise otomobilin tüm fonksiyonlarının elinizin altında olmasını sağlamış.

Orta konsolun tamamen nappa deri ile kaplanması, kaliteli malzemelerin geniş yüzeylere cömertçe yerleştirilmesi, ikonik saat kayışı dokusunun koltuk minderlerine uygulanması her noktasının detaylı bir şekilde ilgilenildiğini gösteriyor.

2,90 metrelik aks mesafesi sayesinde DS 9 arka koltuk yaşam alanında oldukça iddialı. Isıtmalı, havalandırmalı ve masajlı arka koltukları ile sınıfında ilk olduğu söyleniyor.

DS 9; DS Inspiration BASTILLE, DS Inspiration RIVOLI, DS Inspiration PERFORMANCE LINE, DS Inspiration OPÉRA isimli donanımlara sahip. Akustik izolasyon sağlayan özel bir katman içeren camlar, burulma rijitliği yüksek bir gövde ve özel cam çerçeveleri ile birleştirilmiş. Yüksek rijitlik sayesinde gövde titreşimleri azalmış. Bu ortam, DS 9 için özel tasarlanmış, 14 hoparlörlü ve paslanmaz çelik kabin hoparlörü kapaklarına sahip FOCAL Electra ses sistemi bulunuyor.

DS 9’da ön camın üzerinde bulunan bir kamera yardımıyla alınan veriler sayesinde her süspansiyonun ayrı bir biçimde ayarlanması gerçekleşiyor. Ayrıca DS GÜVENLİK konsepti, altı temel fonksiyon içeriyor: DS NIGHT VISION, gece görüş yardımcısı, DS DRIVER ATTENTION MONITORING, dikkat yardımcısı, DS ACTIVE LED VISION, aktif LED far sistemi, kör nokta yardımcısı, aktif fren yardımcısı ve gelişmiş trafik levhaları yardımcısı.

Fransa'da tasarlanan ve Çin'de üretilecek olan DS 9, tüm pazarlarda satışa sunulacak. Türkiye pazarında yollara ilk çıkışı 2021'in ilk çeyreğinde gerçekleşecek.