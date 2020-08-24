Düğünlere izin var, genel kurullara yok

Açıklamada özetle TAYSAD'ın normalde 19 Mart'ta yapılacak genel kurulunun pandemi gerekçesiyle 2 kez ertelendiğini, son olarak 27 Ağustos tarihinin de 30 Ekim'e çekildiğini belirterek, “TAYSAD'da son 20 senedir maksimum 4 sene başkanlık yapma geleneği vardı ve bu hiç bozulmadı. Anlaşılan korona korkusu ve kanun zoru ile bu güzel geleneği deleceğim ve son 20 yılda en uzun süre görev yapmış TAYSAD Başkanı olarak kayıtlara geçeceğim” yorumunu yaptı.

GELENEK BOZULMAMALIYDI

Kanca'nın söyledikleri şu açıdan önemli. Türkiye genelinde geniş katılımlı düğünler, eğlenceler, çılgın partiler yapanlar varken, iş insanlarının açık havada kontrollü şekilde bir araya gelmesi neden bu kadar zor, anlamak mümkün değil. Bu tip kurumlarda genel kurallar aşınmaya başladığında, nerede durulacağı pek bilinemiyor. O yüzden 20 yıllık geleneği aşmamak gerekirdi. Çünkü bu tip kuruluşlarda listeden çıkacaklar, yeni listeye girecek kişiler için de ciddi bir motivasyon kaybı oluşuyor.