Dünya Ralli Şampiyonası’nın Türkiye ayağı sona erdi!

Asparan'da yer alan servis parkta Muğla Valisi Orhan Tavlı'nın da katılımıyla düzenlenen kapanış seremonisi ve ödül töreninde Evans-Martin birincilik ödülünü alırken, Belçikalı Hyundai Shell Mobis WRT sürücüsü Thierry Neuville-Nicolas Gilsoul ikinci ve aynı takımdan 9 kez Dünya Ralli Şampiyonu Fransız Sebastien Loeb-Daniel Elena ekibi de üçüncü olarak podyumda yer alan isimler oldular.

WRC2 kategorisinde Türk takım Toksport WRT adına Skoda Fabia R5 ile yarışan İsveçli Pontus Tidemand-Patrick Barth birinciliğin sahibi olurken, WRC3 kategorisinde Polonya'dan Katejan Kajetanowicz-Maciej Szczepaniak Skoda Fabia R5 ile zafere ulaşan ekip oldu. Citroen C3 R5 ile yarışan 5 kez Türkiye Ralli Şampiyonu Red Bull sporcusu Yağız Avcı ve copilotu Onur Vatansever de WRC3 kategorisinde üçüncü olarak podyumda yer aldı.

TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı organizasyonun ardından yaptığı açıklamada, “Sağlık Bakanlığımız ve Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) Covid-19 protokollerini en sıkı şekilde uygulayarak çok başarılı bir organizasyonu geride bıraktık. Sportif disiplin açısından da hem uluslararası yetkililer, hem de katılımcılardan övgü dolu yorumlar aldık.” dedi.